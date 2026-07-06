Zaskakujące stylizacje Roksany Węgiel i Kevina Mgleja na weselu znajomych

Obcisła kreacja i goła klata! Roksana Węgiel i Kevin Mglej szaleją na ślubie przyjaciół

Ceremonia zaślubin Oli Nowak, zorganizowana w malowniczych Włoszech, przyciągnęła mnóstwo znanych postaci ze świata internetu i show-biznesu. Luksusowa rezydencja oraz perfekcyjnie przygotowana oprawa sprawiły, że wydarzenie wyglądało jak kadr z romantycznego filmu. Na imprezie pojawiła się również jedna z najbardziej rozpoznawalnych par młodego pokolenia. Roksana Węgiel i Kevin Mglej od dłuższego czasu budzą ogromne zainteresowanie w mediach. Ich obecność natychmiast przykuła wzrok zaproszonych gości oraz fotoreporterów, a nietypowe stroje stały się szeroko komentowanym tematem tego wieczoru.

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Gorąco na weselu influencerki! Kevin Mglej odsłonił klatę, Roksana błyszczała w dopasowanej kreacji

Młoda artystka zdecydowała się na bardzo przylegającą do ciała suknię, która doskonale eksponowała jej figurę i świetnie wpisywała się w elegancki, włoski klimat uroczystości. Roksana Węgiel wyglądała nie tylko szykownie, ale też nowocześnie, co doskonale korespondowało z charakterem wydarzenia.

To jednak stylizacja jej partnera wywołała największe poruszenie. Kevin Mglej postawił na bardzo odważny krok. Zamiast założyć tradycyjną koszulę pod marynarkę, producent muzyczny zaprezentował nagi tors. Ten niecodzienny wybór od razu stał się obiektem dyskusji i jednym z najczęściej komentowanych elementów całego wesela.

Zakochani z chęcią ustawiali się do zdjęć i doskonale bawili w towarzystwie pozostałych uczestników imprezy. Widać było, że włoska atmosfera wesela bardzo im odpowiada. Niedługo po zakończeniu uroczystości Kevin Mglej zamieścił na swoim profilu na Instagramie krótką relację, w której wyraził swoją radość z udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

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Kochamy celebrować miłość !!! Wszystkiego najlepszego dla Nowożeńców ! - napisał, dodając gratulacje dla Oli Nowak i jej męża.

Krótki wpis w mediach społecznościowych błyskawicznie wywołał lawinę komentarzy ze strony fanów. Internauci zwracali uwagę nie tylko na przekazane życzenia, ale także na bardzo luźną i śmiałą stylizację producenta, którą zaprezentował w trakcie ceremonii.