Interwencja na rzece w Bydgoszczy. Policjanci pomogli mężczyźnie w kryzysie

Akcja ratunkowa na rzece Brda

Sytuacja miała swój początek 5 lipca 2026 roku, gdy dyżurny bydgoskiej komendy miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące osoby potrzebującej pomocy. Z informacji wynikało, że mężczyzna znajdujący się w kryzysie emocjonalnym wpadł do rzeki Brda. Do działań natychmiast przystąpili młodszy aspirant Przemysław Rosiak oraz starszy sierżant Jan Banach z Ogniwa Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych. Podczas patrolowania koryta rzeki funkcjonariusze zauważyli mężczyznę, który usiłował wydostać się na powierzchnię. Mundurowi niezwłocznie skierowali łódź w jego stronę i wciągnęli go na pokład jednostki.

Pierwsza pomoc dla mieszkańca Bydgoszczy

Po wyciągnięciu bydgoszczanina z wody policjanci dostrzegli, że posiada on na ciele liczne rany. Funkcjonariusze przystąpili do udzielania mu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz dbali o jego stan emocjonalny do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Dzięki szybkiej reakcji oraz sprawnie przeprowadzonym działaniom mundurowych udało się zapobiec tragedii. Policja przypomina, że w trudnych chwilach warto korzystać ze wsparcia osób, które pomagają przejść przez ciężkie okresy w życiu.

Bezpłatne wsparcie dla osób w kryzysie

Osoby potrzebujące pomocy mogą skorzystać z profesjonalnego wsparcia specjalistów pod numerem telefonu 116 123. Jest to bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, który funkcjonuje przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Dostępne są również inne linie pomocowe, w tym telefon zaufania dla dzieci i młodzieży oraz specjalne numery wsparcia dla osób starszych. Szczegółowy wykaz placówek oferujących pomoc można znaleźć na stronie internetowej psychologia.edu.pl, a w sytuacjach nagłych należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

Źródło: Policja.pl