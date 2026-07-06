Barbara Bursztynowicz w stroju zakonnicy. Gwiazda serialu zaskoczyła swoim nowym wcieleniem

Wiadomo już na pewno, że uwielbiana przez widzów postać nie powróci do obsady "Klanu". Twórcy produkcji postanowili rozwiązać ten wątek poprzez rozwód telewizyjnej Elżuni z jej mężem Jerzym, którego grał Andrzej Grabarczyk. Ostatnie fotografie aktorki spacerującej w zakonnym stroju po parku mogły sugerować dość radykalną zmianę w jej życiu. Prawda okazuje się jednak zupełnie inna, ponieważ na wspomnianych kadrach towarzyszy jej życiowy partner i zarazem kolega po fachu, Jacek Bursztynowicz.

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Barbara Bursztynowicz debiutuje z mężem na scenie

Fotografie przedstawiają artystkę w całkowicie nowym i zaskakującym wcieleniu. Barbara Bursztynowicz pojawiła się na próbie medialnej spektaklu pod tytułem "Komedia omyłek", realizowanego w ramach popularnego cyklu Szekspir w Parku. Uwagę przykuwa przede wszystkim współpraca z jej małżonkiem Jackiem Bursztynowiczem na deskach teatru. To historyczny moment w karierze obojga artystów, ponieważ nigdy wcześniej nie mieli okazji pracować razem w jednym przedstawieniu.

Jubileuszowa odsłona teatralnego cyklu ponownie zawita do warszawskiego Wilanowa. Publiczność będzie mogła obejrzeć dwa znane dzieła wybitnego angielskiego dramaturga, czyli "Komedię omyłek" oraz sztukę "Wieczór Trzech Króli". Obie produkcje bazują na motywie bliźniąt i związanych z nimi nieporozumieniach, co gwarantuje mnóstwo komicznych sytuacji oraz zaskakujących zwrotów akcji.

Sonda Czy Barbara Bursztynowicz wróci jeszcze do "Klanu"? Tak, myślę, że za jakiś czas wróci Nie wróci już Nie mam pojęcia

Szekspir w Parku przyciąga tłumy do Wilanowa

Kulturalna inicjatywa plenerowa może pochwalić się już dziesięcioletnią historią. Wydarzenie to doskonale udowadnia, że sztuka dramatyczna wcale nie wymaga dusznych sal ani eleganckich rzędów krzeseł. Wystarczy jedynie ciepły wakacyjny wieczór i otoczenie parkowej zieleni, aby przyciągnąć miłośników teatru. Projekt wpisał się na stałe w harmonogram warszawskich imprez, stanowiąc ważną atrakcję letnią zarówno dla okolicznych mieszkańców, jak i odwiedzających miasto turystów.

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Bardzo się cieszę, że ten projekt ma już dziesięć lat. Ta okrągła rocznica to rzeczywiście kamień milowy. (...) Ogromnie cieszy mnie również to, że możemy przedstawiać historie Szekspira w sposób jak najprostszy. (...) Bardzo się o to staramy, aby każdy, kto do nas przychodzi zarówno dzieci, jak i dorośli, bo odwiedzają nas naprawdę wszyscy, mógł wynieść z tych sztuk coś dla siebie

Tymi słowami inicjatywę podsumował reżyser plenerowych spektakli John Weisgerber.

Hanna Konarowska-Nowińska o grze na świeżym powietrzu

Granie Szekspira pod gołym niebem jest wyjątkowe, bo przyroda staje się częścią spektaklu. Jest częścią naszej scenografii, ale jednocześnie pozostaje żywa, zmienna i nieprzewidywalna. Każdego wieczoru towarzyszy nam inne światło, inne niebo i inna atmosfera. Czasem pojawia się wiatr, czasem zachód słońca idealnie wpisuje się w scenę, a czasem nad głowami widzów rozciąga się rozgwieżdżone niebo. Dzięki temu każdy spektakl jest niepowtarzalny zarówno dla publiczności, jak i dla nas, aktorów. Widzowie przychodzą do Wilanowa z kocami, siadają na trawie i nagle odkrywają, że teatr jest także dla nich. To właśnie najbardziej lubię w tym projekcie - atmosferę swobody, otwartości i wspólnego przeżywania sztuki

Takie odczucia na temat wydarzenia wyraziła Hanna Konarowska-Nowińska, która od lat współpracuje z twórcami tego wyjątkowego przedsięwzięcia. W obecnym sezonie aktorka przyjmie podwójną rolę Violi oraz Cesaria w przedstawieniu "Wieczór Trzech Króli".

Jakub Wons i gwiazdy telewizji w letniej obsadzie

Prawdziwy Szekspir jest po prostu fajny

Taką krótką opinią podzielił się Jakub Wons, który odpowiada za organizację i produkcję wydarzenia. Występuje on również na scenie jako Antyfolus z Efezu oraz Pan Andrzej Chudogęba. W życiu prywatnym aktor tworzy związek z Anną Muchą, znaną z serialu "M jak miłość".

W dziesiątej edycji letniego festiwalu weźmie udział blisko czterdziestu artystów. Wśród nich znajdą się osoby doskonale znane z telewizyjnych ekranów, w tym z "Klanu" oraz "M jak miłość". Obok Barbary Bursztynowicz wystąpią także inne osobistości z przeszłością w "Tańcu z Gwiazdami". Na scenie zaprezentują się między innymi: Tamara Arciuch, Bartłomiej Kasprzykowski, Maurycy Popiel, Jacek Bursztynowicz, Monika Dryl, Katarzyna Kołeczek, Magdalena Smalara, Dominika Bąk, Michał Podsiadło, Piotr Nerlewski, Łukasz Kurek oraz Wojciech Medyński.

Barbara Bursztynowicz spełnia swoje aktorskie marzenia

Dawna gwiazda popularnej telenoweli wciąż szuka nowych wyzwań zawodowych i czerpie ogromną radość ze swojej pracy. Możliwość zagrania w komediowym dziele Szekspira stanowiła dla niej spełnienie wielkich zawodowych ambicji. Dodatkowym atutem tej sytuacji jest obecność ukochanego męża na tej samej scenie. Zakonny habit to z kolei wyłącznie element charakteryzacji i nie zwiastuje porzucenia dotychczasowego życia.

Uroczysta premiera najnowszego sezonu plenerowych występów w warszawskim parku została zaplanowana na wtorek, 7 lipca 2026 roku.

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