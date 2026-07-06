Euroliga koszykarek 2026/27. Zobacz losy polskich drużyn

Kto zagra w europejskiej elicie?

W zbliżających się zmaganiach weźmie udział szesnaście najlepszych drużyn klubowych. Światowa federacja FIBA-Europe potwierdziła, że bezpośredni awans do fazy grupowej otrzymało dwanaście ekip. Wśród tego prestiżowego grona znalazł się mistrz Polski, czyli drużyna AZS UMCS Lublin. To duże wyróżnienie po słabym ubiegłym sezonie, w którym Polskę reprezentował VBW Gdynia, nie wygrywając ani jednego meczu. Wśród tegorocznych pewniaków znalazły się cztery nowe zespoły: obok Lublinianek są to belgijski Kangoeroes Mechelen, grecki Athinaikos Qualco Ateny oraz rumuński CS Rapid Bukareszt.

Losowanie fazy zasadniczej oraz par kwalifikacyjnych zaplanowano na 16 lipca w Monachium. Koszykarskie władze podzielą uczestników na cztery wyrównane grupy główne. Do udziału w rozgrywkach akces zgłosiły dwadzieścia cztery drużyny z jedenastu krajów. Tytułu będą bronić koszykarki Fenerbahce Stambuł, które w kwietniowym finale w Saragossie pokonały Galatasaray Cagdas 68:55. Był to ich trzeci triumf w najważniejszych klubowych zmaganiach w Europie.

Jak wyglądają zasady kwalifikacji?

Pozostałe cztery miejsca w fazie grupowej zostaną obsadzone po rozegraniu wrześniowych meczów eliminacyjnych. W kwalifikacjach wystartuje łącznie dwanaście zmotywowanych zespołów klubowych. W tym gronie znalazł się srebrny medalista mistrzostw Polski, czyli Enea AZS Politechnika Poznań. Drużyny powalczą na parkietach o dołączenie do najwyższej europejskiej klasy rozgrywkowej. System bezpośrednich starć wyłoni ostatecznych uczestników głównej drabinki turniejowej.

Zespoły, które przegrają swoje mecze eliminacyjne, nie zakończą rywalizacji na szczeblu międzynarodowym. Zgodnie z oficjalnymi przepisami pokonane drużyny trafią automatycznie do fazy grupowej Pucharu Europy. Dzięki temu wszystkie kluby będą miały zapewnioną dalszą grę na Starym Kontynencie. Wśród dwunastu drużyn pewnych gry w najwyższej lidze znalazły się jeszcze między innymi Basket Landes, Beretta Famila Schio, Casademont Saragossa, Tango Basket Bourges, Valencia Basket i ZVVZ USK Praga.