Kwiatkowski skończył w tym roku 40 lat. "Czwórka nic nie zmienia"

Krzysztof Kwiatkowski ma powody do radości. Aktor znany z serialu "M jak miłość" świetnie radzi sobie na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" i gładko awansuje do kolejnych odcinków. Wraz z Sarą Janicką tworzy zgrany duet, który bardzo polubili widzowie. Motywem przewodnim ostatniego odcinka były wspomnienia — uczestnicy wracali do ważnych momentów z przeszłości, co wpisywało się w promocję nowego show Polsatu "Hitster". Kwiatkowski postanowił cofnąć się do samego początku, czyli do 1986 roku, kiedy przyszedł na świat.

Krzysztof Kwiatkowski skończył 40 lat

Łatwo więc policzyć, że aktor skończył niedawno 40 lat. Jakie ma refleksje na progu nowej dekady? Jak sam przyznaje, przed urodzinami był przekonany, że "czwórka z przodu" wiele zmieni. Czas, a w szczególności intensywne treningi do programu, szybko pokazały mu jednak, że wiek to rzeczywiście tylko liczba.

Krzysztof Kwiatkowski wyjawił, jaki taniec z chce zatańczyć z Sarą Janicką!

Kwiatkowski o swoim wieku

Zapytany o swoje niedawne urodziny i zauważalne zmiany Krzysztof Kwiatkowski zdradził, że początkowo był przekonany, iż "czwórka z przodu" przyniesie istotny przełom. Szybko jednak zweryfikował te wyobrażenia, a pomocne okazały się treningi do programu, w którym bierze udział.

Ona nic nie zmienia. Ja myślałem, że ona zmienia, ale nic nie zmienia, bo to się tak zbiegło, że w maju stuknęła mi czterdziestka, w sierpniu zaczęliśmy naszą przygodę w "Tańcu...". Przez chwilę myślałem "40 lat? To już nie jest tak, jak kiedyś", ale od pierwszych treningów z Sarą zdałem sobie sprawę, że to jest tylko PESEL, że to jest tylko cyfra. Przypomniałem sobie, jak to było, jak miałem 30, 20 lat, gdy zaczęliśmy tańczyć, układać choreografie, wygłupiać się. Okazuje się, że to jest tylko cyfra - podsumował.

Zobaczcie, jak wyglądał Krzysztof Kwiatkowski na początku kariery w naszej galerii.