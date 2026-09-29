Znasz to uczucie, prawda? Wracasz do domu, a tu nagle okazuje się, że na twoich ulubionych spodniach, bluzce, a co gorsza, na obiciu kanapy, przykleiła się... guma do żucia. Panika? Frustracja? Próby zdrapania paznokciem, które tylko pogarszają sprawę i wbijają lepką masę jeszcze głębiej we włókna? Spokojnie, to już przeszłość. Istnieje bowiem pewien domowy sposób, który często okazuje się niezawodny, a co najważniejsze – jest dziecinnie prosty i bezpieczny dla tkanin.

Mój sekret na gumę? To masz zawsze pod ręką!

Cały trik polega na wykorzystaniu właściwości fizycznych gumy do żucia. Kiedy jest ciepła, staje się miękka, elastyczna i niezwykle lepka, co sprawia, że mocno przywiera do materiałów. Jednak niska temperatura zmienia jej konsystencję, sprawiając, że staje się twarda i krucha. Wtedy usunięcie jej jest o wiele łatwiejsze. Co zatem jest naszym magicznym narzędziem? Zwykła kostka lodu prosto z zamrażarki!

Zanim zaczniesz panikować na widok lepkiej plamy, wybierz się do kuchni. Potrzebujesz kilku kostek lodu – możesz je włożyć do woreczka strunowego, aby uniknąć zamoczenia zbyt dużej powierzchni materiału, zwłaszcza jeśli masz do czynienia z delikatnymi tkaninami lub tapicerką, która źle znosi wilgoć. Jeśli materiał jest mniej wrażliwy na wodę, możesz przykładać kostkę lodu bezpośrednio.

Przygotowane kostki lodu przyłóż bezpośrednio do gumy do żucia. Upewnij się, że cała lepka masa jest pokryta lodem. Trzymaj kostkę w miejscu przez kilka minut. Poczekaj cierpliwie, aż guma całkowicie zamarznie. Zauważysz, że guma stanie się twarda i sztywna. To znak, że niskie temperatury zadziałały.

Jak usunąć gumę, gdy już zamarznie?

Kiedy guma jest już porządnie zamrożona i twarda, możesz przystąpić do jej usunięcia. Użyj tępego nożyka (np. noża do smarowania masła), szpatułki, starej karty kredytowej lub po prostu paznokcia, ale bądź ostrożna. Delikatnie podważaj gumę, a zobaczysz, jak zaczyna odchodzić od materiału. Ponieważ jest krucha, będzie pękać i kruszyć się, co znacznie ułatwi jej usunięcie.

Jeśli po usunięciu większych kawałków gumy zauważysz, że na tkaninie pozostały jeszcze jakieś drobne resztki lub niewielkie zabrudzenie, nie przejmuj się. Możesz powtórzyć proces z kostką lodu na tych mniejszych fragmentach. Czasem lekkie tarcie szczoteczką do zębów może pomóc usunąć ostatnie, uparte drobinki, zwłaszcza z materiałów o luźniejszym splocie.

Po całkowitym usunięciu gumy, jeśli plama była na ubraniu, po prostu wypierz je jak zwykle, zgodnie z zaleceniami na metce. W przypadku tapicerki, możesz przetrzeć miejsce wilgotną szmatką z odrobiną delikatnego detergentu, a następnie osuszyć. Zdziwisz się, jak skuteczny jest ten prosty patent i jak czysta pozostanie tkanina, bez śladu po niechcianej gumie.

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