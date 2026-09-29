Hubert Hurkacz bez tytułu w Chengdu. Polak przegrał finał w dwóch setach

Największe sukcesy Huberta Hurkacza

Najcenniejszymi triumfami w karierze polskiego tenisisty są dwa zwycięstwa w prestiżowych turniejach rangi ATP 1000. Pierwsze z nich odnotował w 2021 roku w Miami, a drugie w 2023 roku w Szanghaju. Na swój dziewiąty tytuł zawodnik czeka od kwietnia 2024 roku, kiedy to okazał się najlepszy w portugalskim Estoril.

Polski tenisista ma również na swoim koncie sukcesy w grze podwójnej. W deblu odniósł do tej pory cztery zwycięstwa w turniejach rangi ATP. Co ciekawe, każde z tych osiągnięć wywalczył u boku innego partnera deblowego, co świadczy o jego wszechstronności na korcie.

Jaki jest najlepszy wynik w Wielkim Szlemie?

Jeśli chodzi o występy w najbardziej prestiżowych imprezach, czyli turniejach Wielkiego Szlema, największym dotychczasowym osiągnięciem 29-letniego zawodnika z Wrocławia pozostaje awans do półfinału wielkoszlemowego Wimbledonu w 2021 roku. Ten wynik zapisał się w historii polskiego tenisa.

Wtorkowa porażka z Alejandro Davidovichem Fokiną 4:6, 6:7 (7-9) w Chengdu była piątym przegranym finałem turnieju ATP w karierze wrocławianina. Mimo przegranej, dotarcie do finału potwierdza utrzymywanie się zawodnika w ścisłej czołówce światowego tenisa. Kibice z pewnością czekają na kolejne sukcesy Polaka na światowych kortach.