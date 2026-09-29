Ponad 1000 nagród w wielkiej loterii ,,Odkryj Świat Westfield” Wygraj podróż marzeń, iPhone 17 Pro lub lot balonem dla dwojga!

Po oficjalnym dołączeniu Wroclavii do globalnej sieci Westfield świętowanie trwa dalej. Przez ostatni tydzień odwiedzający mogli zanurzyć się w immersyjnej podróży inspirowanej sztuką, światłem i dźwiękiem, a już dziś rusza loteria „Odkryj Świat Westfield”. Na klientów Westfield Wroclavia czeka ponad 1000 nagród o łącznej wartości przekraczającej 140 tys. zł, w tym podróże marzeń, iPhone 17 Pro, lot balonem nad Wrocławiem czy przejazdy supersamochodami.

Zmiana Wroclavii w Westfield Wroclavia to nie tylko nowa nazwa, ale także początek nowego rozdziału dla centrum i jego klientów. Dlatego po spektakularnym wydarzeniu inaugurującym markę Westfield oraz trwającym jeszcze evencie immersyjnym, centrum przygotowało kolejną atrakcję, dzięki której odwiedzający będą mogli dosłownie odkrywać świat Westfield.

– Westfield to marka, która inspiruje do odkrywania tego, co najlepsze, i zdobywania wyjątkowych doświadczeń. Przez ostatni tydzień nasi klienci mogli zanurzyć się w immersyjnym świecie sztuki, światła i dźwięku. Chcemy, aby ta energia trwała nadal, dlatego loteria „Odkryj Świat Westfield” jest zaproszeniem kolejnej do wspólnej podróży i szansą na nagrody, które tworzą wspomnienia na całe życie – mówi Małgorzata Woźniak, General Manager Westfield Wroclavia.

Jak wziąć udział w loterii?

Udział w loterii jest prosty. Wystarczy zrobić zakupy w Westfield Wroclavia za minimum 50 zł na jednym paragonie, zachować dowód zakupu i zarejestrować go na stronie Westfield Wroclavia. Każde wydane 50 zł to jeden los, a z jednego paragonu można otrzymać maksymalnie 10 losów za wydanie wielokrotności tej kwoty.

Dodatkowe szanse na wygraną można zdobyć, rejestrując się w punkcie obsługi loterii, dokonując zgłoszenia w godzinach 9:00-13:00 oraz będąc członkiem Westfield Club.

Ponad 1000 powodów, by odkryć świat Westfield

W świecie Westfield liczą się nie tylko zakupy, ale przede wszystkim wyjątkowe doświadczenia. Dlatego w puli nagród znalazły się zarówno nowoczesne technologie, jak i przeżycia pozwalające tworzyć niezapomniane wspomnienia. Do wygrania są m.in. lot balonem dla dwojga nad Wrocławiem, przejazdy Ferrari F8 Tributo lub McLarenem 570GT, a także słuchawki Apple AirPods 4, zegarki Apple Watch SE Gen, sprzęt Xiaomi, urządzenia Dyson oraz karty podarunkowe do Westfield Wroclavia.

W puli nagród poza nagrodami natychmiastowymi znalazły się też nagrody główne, które będą losowane podczas finałowego losowania 24 października o 18:00 w Westfield Wroclavia. Na zwycięzców czekać będą:

voucher na podróż marzeń o wartości 20 000 zł,

voucher na podróż marzeń o wartości 10 000 zł,

iPhone 17 Pro

Uczestnicy nie muszą czekać do finału, by dowiedzieć się o wygranej. Informacja pojawi się od razu po przesłaniu zgłoszenia, a na adres e-mail uczestnika zostanie wysłany kod umożliwiający odbiór nagrody. Wystarczy zeskanować go w Loteriomacie znajdującym się w punkcie obsługi loterii, odebrać potwierdzenie wygranej, a następnie wraz ze zwycięskim paragonem zgłosić się do hostessy po odbiór nagrody.

Punkt obsługi loterii znajduje się na poziomie 0, w strefie Grand Plaza, i jest czynny od poniedziałku do soboty w godz. 10:00–19:00.

Szczegółowe zasady udziału w loterii oraz regulamin dostępne są na stronie Westfield Wroclavia.

Materiał reklamowy