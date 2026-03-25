Kuba Wojewódzki planuje dziecko? Prezenter zdradził sekret w rozmowie z Ralphem Kaminskim

Kuba Wojewódzki od lat utrzymuje pozycję jednego z najbardziej polaryzujących twórców w polskim świecie rozrywki. Gospodarz popularnego talk-show, obecnego na antenie od przeszło dwudziestu lat, zbudował swoją karierę na ostrych komentarzach i bezkompromisowych ocenach. Przestrzeń medialną od niedawna obiegają nieoficjalne informacje dotyczące jego planów związanych z założeniem rodziny. Początkowe doniesienia sugerowały zawarcie związku małżeńskiego, natomiast obecne plotki koncentrują się już na kwestii powiększenia rodziny!

Kuba Wojewódzki i jego program. Gwiazdor TVN zaprasza znanych gości

Prezenter stawiał pierwsze kroki w mediach w końcówce lat 80. ubiegłego wieku. Prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił jednak dopiero po 2000 roku, gdy objął posadę jurora w formacie "Idol" i uruchomił własny program rozrywkowy w telewizji Polsat. Po głośnym transferze do stacji TVN, 62-latek nieprzerwanie gości w swoim studio czołowe postacie polskiego życia publicznego, co nierzadko generuje głośne medialne afery. Według najnowszych ustaleń "Super Expressu", statystyki oglądalności oraz wpływy z reklam jego flagowego formatu zanotowały widoczny spadek. Słabsze wyniki komercyjne nie ograniczają jednak jego wpływu na rodzimy show-biznes, a równie wielkie poruszenie wywołują doniesienia z jego życia osobistego.

Kim jest domniemana żona dziennikarza? Żaneta Rosińska i plotki o ślubie

Jeszcze niedawno opinię publiczną elektryzował związek prezentera telewizyjnego z Anną Markowską. Sytuacja uległa błyskawicznej zmianie, gdy w mediach pojawiło się nazwisko Żanety Rosińskiej, wskazywanej jako nowa wybranka serca słynnego dziennikarza. Tabloidy szybko podchwyciły temat, twierdząc nawet, że para zdążyła już zalegalizować swój związek i stanąć na ślubnym kobiercu. Oliwy do ognia dolała niedawno sama zainteresowana, publikując w sieci elektryzujący internautów post z okazji Dnia Mężczyzny, który wywołał prawdziwą lawinę domysłów na temat statusu ich relacji.

Sam gwiazdor również podsyca atmosferę wokół swojej prywatności. W lutym na jego profilach społecznościowych pojawiła się fotografia przedstawiająca dziecięce body przypominające strój piłkarski. Ta niepozorna publikacja błyskawicznie uruchomiła dyskusję o nadchodzącym ojcostwie, a kolejny impuls do rozważań o powiększeniu rodziny dał sam prezenter ponad miesiąc później, podczas emisji kolejnego odcinka swojego programu.

25

Kuba Wojewódzki w rozmowie z Ralphem Kaminskim wspomina o ojcostwie

W niedawnej odsłonie popularnego talk-show na ikonicznych kanapach zasiedli aktorka Agata Kulesza oraz piosenkarz Ralph Kaminski. Podczas dialogu z młodym muzykiem, Kuba Wojewódzki nieoczekiwanie skierował dyskusję na tory związane z wychowywaniem dzieci i odpowiedzialnością. Pogawędka o opiekuńczości przybrała nieoczekiwany obrór, gdy 62-letni showman zdobył się na dające do myślenia wyznanie przed kamerami.

"Ilekroć Cię widzę, to mam taki poziom wzruszenia, że mam ochotę się Tobą zaopiekować. Mam ochotę Cię przytulić. Jesteś takim człowiekiem, który wyzwala jakąś melancholię" - powiedział Wojewódzki.

"Czuję, że Ty naprawdę powinieneś mieć syna. [...] Tę opiekuńczość, którą w sobie odnajdujesz, warto komuś oddać" - odpowiedział mu Kaminski.

"Bardzo dziękuję. Nie chcę o tym mówić, ale powiem Ci, że pracuję nad tym" - zakończył dziennikarz.

Trudno jednoznacznie ocenić, czy telewizyjny gwiazdor jedynie umiejętnie pogrywa z mediami, celowo zasilając machinę plotkarską kolejnymi zmyłkami. Niemniej istnieje prawdopodobieństwo, że znany dziennikarz oraz jego obecna ukochana faktycznie przygotowują się do przywitania na świecie dziecka. Co sądzicie?

Sonda Wierzysz, że Kuba Wojewódzki naprawdę wziął ślub z Żanetą Rosińską? Tak Nie