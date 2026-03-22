Ralph Kaminski wraca do pocałunku z Krzysztofem Zalewskim. Zdradza, czy było to wyreżyserowane

Ralph Kaminski to bez wątpienia jedna z najbardziej intrygujących i charakterystycznych postaci na rodzimej scenie muzycznej. Twórca od lat wzbudza spore zainteresowanie, a w niedawnym wywiadzie postanowił odnieść się do pamiętnych momentów ze swojej artystycznej drogi. Wśród tych wspomnień nie mogło zabraknąć słynnego pocałunku z Krzysztofem Zalewskim.

Pocałunek Ralpha Kaminskiego i Krzysztofa Zalewskiego na Fryderykach. Spontan czy ustawka?

Podczas gali rozdania Fryderyków w 2021 roku Krzysztof Zalewski triumfował w kategorii "autor roku". Statuetkę wręczał mu wówczas Ralph Kaminski. W przypływie ogromnych emocji Zalewski pocałował kolegę na scenie, co natychmiast stało się jednym z najgorętszych tematów w mediach. W rozmowie z "Wirtualną Polską" Kaminski wrócił do tamtego wieczoru sprzed pięciu lat. Podkreślił, że cała sytuacja nie była w żaden sposób zaplanowana. Jednak dzięki scenicznemu obyciu szybko zorientował się w sytuacji i zamiast ją zignorować, postanowił ją odpowiednio rozegrać przed publicznością.

"Nie liczę tej naszej rocznicy. Jakie to mamy gody z Krzysztofem? Złote, jeszcze nie... Jakoś nie pamiętam o pocałunku z Zalewskim na co dzień... [...] Bardzo dobrze, że to się odbiło. To nie było zaplanowane, zareżyserowane. Jestem osobą, która jest w show biznesie, czuję to - jak on mnie pocałował, to ja od razu to podegrałem. Jestem nauczony, żeby reagować na scenie, nie udaję, że czegoś nie ma [...] Podrasowałem to jeszcze bardziej" - powiedział.

Ralph Kaminski o symbolice tęczy. Jednego nie rozumie

W tym samym wywiadzie Ralph Kaminski poruszył również kwestię tęczowych akcentów, które często pojawiają się podczas jego występów. Wyjaśnił, że darzy ten motyw ogromną sympatią ze względu na pozytywne skojarzenia, w tym te związane ze społecznością LGBT+. Jednocześnie artysta nie krył rozczarowania faktem, że dla części polskiego społeczeństwa tęcza stała się powodem do podziałów i konfliktów.

"Ja kocham motyw tęczy i dla mnie to jest czymś takim bardzo niezrozumiałym, że tęcza, która jest też symbolem obfitości, jest pięknym zjawiskiem meteorologicznym [...], u nas w kraju, dla niektórych ludzi, zrobiła się symbolem homofobii i walki albo konfliktu" - ocenił piosenkarz.

