"Jesteś w ciąży?". Viki Gabor nie wytrzymała. Wymownie odpowiedziała na niestosowne pytanie

Viki Gabor wróciła niedawno do Polski i zwiększyła swoją aktywność w mediach społecznościowych. Artystka zrelacjonowała wypad do Zakopanego ze swoim ukochanym Giovannim Trojankiem, z którym pod koniec ubiegłego roku wzięła "romski ślub", traktowany jako oficjalne zaręczyny. Chaos, jaki wywołała informacja o zmianach w życiu prywatnym piosenkarki, doprowadziła do wycofania się przez nią z show-biznesu. Gwiazda w rozmowie z Eska.pl zapewniła jednak, że jest bardzo szczęśliwa i nie musi się nikomu z niczego tłumaczyć.

No, nie wiecie nic [o kulturze romskiej], ale ja nie muszę się nikomu z niczego tłumaczyć. Życzę wam szczęścia w życiu. (...) Myślę, że ta płyta otworzyła nowy etap w moim życiu, bardzo dużo się teraz u mnie zmienia. Jestem bardzo szczęśliwą osobą i mam wrażenie, że ta płyta była mi potrzebna.

"Jesteś w ciąży?". Gabor nie wytrzymała!

Zniknięcie Viki wywołało lawinę spekulacji. Internauci zaczęli podejrzewać nawet, że piosenkarka... spodziewa się dziecka. Podczas Q&A na Instagramie internauta zapytał wprost, czy Gabor jest w ciąży. Artystka nie pominęła tego niestosownego pytania dotyczącego jej życia prywatnego i wymownie na nie odpowiedziała. To nie pierwszy raz, kiedy 18-latce sugeruje się, iż będzie mamą.

Viki Gabor dosadnie o hejcie: "Obrywa mi się za wszystko"

Viki Gabor odpowiada na pytanie o ciążę

Viki Gabor urządziła sesję Q&A na Instagramie, by opowiedzieć, co działo się u niej przez ostatnie miesiące, gdy spędzała czas z daleka od blasku fleszy. Jeden z internautów zapytał piosenkarkę, czy jest w ciąży. Gabor nie pozostawiła tego pytania bez wymownej odpowiedzi. Artystka zamieściła zdjęcie zdegustowanej miny i opatrzyła je opisem "WTF?", co oznacza "Co do cholery?".

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż to nie pierwsza taka sytuacja w życiu młodej gwiazdy. W naszym formacie wokalistka opowiedziała nam o najgorszym artykule, jaki o sobie przeczytała. Jego autor - na podstawie zamieszczonego przez Viki zdjęcia - sugerował, iż może spodziewać się dziecka.

Kiedyś na Instagramie dodałam zdjęcie w takiej sukience - bardziej body, slim i wtedy pojawił się taki artykuł "Czy Viki Gabor jest w ciąży?". Nie wiem, jak można oceniać czyjeś ciało i pisać takie rzeczy. Miałam wtedy 15, może 16 lat. Dla mnie to było po prostu obrzydliwe - powiedziała w rozmowie z Maksem Kluziewiczem dla "Gwiazdy przejmują ESKA.pl".

Takie pytania są wysoce niestosowne i stanowią potężne naruszenie granic prywatności.