Kuba Wojewódzki spodziewa się dziecka?! Wpis dziennikarza wywołał lawinę spekulacji

Kuba Wojewódzki to niekwestionowany mistrz medialnego dryblingu. Od lat słynie z ciętego języka i specyficznego poczucia humoru, a jego posty w mediach społecznościowych często są jak zagadki dla fanów. Obserwatorzy showmana wiedzą, że u niego nic nie jest oczywiste. Tym razem jednak dziennikarz wrzucił do sieci zdjęcie, które może sugerować wielkie zmiany w jego życiu prywatnym. Na fotografii widać piłkarski strój w rozmiarze ewidentnie niemowlęcym. To wystarczyło, by rozgrzać wyobraźnię internautów do czerwoności.

Reakcja fanów na wpis Wojewódzkiego. Lawina domysłów o ojcostwie

Pod postem natychmiast zaroiło się od komentarzy. Fani zaczęli dopytywać, czy to zapowiedź powiększenia rodziny. Pojawiły się spekulacje, że Kuba Wojewódzki i jego żona, Żaneta Rosińska, mogą spodziewać się dziecka.

Część odbiorców podchodzi do sprawy z dystansem, pamiętając o zamiłowaniu dziennikarza do prowokacji. Sugerują, że może to być jedynie kolejna medialna zagrywka w stylu Wojewódzkiego. Inni jednak zauważają, że symbolika dziecięcego stroju jest bardzo wymowna i trudno o bardziej czytelny sygnał. Czy showman faktycznie szykuje się do "transferu" do klubu rodziców? Wymowny podpis pod zdjęciem tylko dolał oliwy do ognia.

"Konstruktywnych Walentynek Życzę. Visca el Barça!" - napisał w sieci.

