Krzysztof Stanowski szczerze w rozmowie z Wojewódzkim. Zarzucił mu jedną rzecz!

Krzysztof Stanowski w podcaście Kuby Wojewódzkiego

Krzysztof Stanowski zasiadł przed mikrofonami w studiu popularnego formatu tworzonego przez Kubę Wojewódzkiego oraz Piotra Kędzierskiego. Były dziennikarz sportowy chętnie reagował na prowokacje, natomiast znany z anteny stacji TVN prezenter celowo poruszał najbardziej kontrowersyjne wątki. Napięta atmosfera zapanowała w audycji od pierwszych minut nagrania.

"Myślisz, że między nami jest jakiś konflikt społeczno-kulturowy, między Krzysztofem Stanowskim i Kubą Wojewódzkim?"

– zastanawiał się na głos prowadzący audycję. Gość programu momentalnie odniósł się do tych słów i przedstawił swój punkt widzenia na wzajemne relacje. Założyciel Kanału Zero stwierdził z pełnym przekonaniem, że prezenter stacji TVN darzy go szczerą niechęcią, a za taką oceną sytuacji stoją konkretne argumenty z przeszłości.

Twórca Kanału Zero wspomina o dawnych przytykach

Znany publicysta zjawił się w internetowym studiu, chociaż nie ukrywa swoich wątpliwości dotyczących intencji obu gospodarzy audycji. Krzysztof Stanowski jest głęboko przekonany, że zarówno Kuba Wojewódzki, jak i Piotr Kędzierski oceniają go niezwykle surowo i brakuje im elementarnej sympatii do jego osoby. Taka ocena sytuacji wynika z faktu, że gość wielokrotnie wychwytywał w poprzednich odcinkach podcastu złośliwe komentarze pod swoim adresem.

Przekaz, który starasz się budować, być może czasami jest przeze mnie lub przez osoby z mojego otoczenia osłabiany. To mnie irytuje, trochę nakręca. Myślisz sobie wtedy: "dowaliłbym mu". Zresztą był taki moment w waszych podcastach, że regularnie mnie tu podszczypywaliście. Docierało to do mnie - mówił Krzysztof Stanowski w odpowiedzi na pytanie Kuby Wojewódzkiego.

Prawdziwe relacje Krzysztofa Stanowskiego i Kuby Wojewódzkiego

Dziennikarz stacji TVN nie ustępował i próbował sprowadzić rozmowę na tory niezwiązane ze światem wielkiej polityki. Gospodarz programu usilnie starał się dowiedzieć, czy ewentualny konflikt między panami wynika z rywalizacji na rynku medialnym, czy może ma podłoże czysto osobiste i prywatne. Odpowiedź gościa mocno zaskoczyła słuchaczy, ponieważ po początkowych ostrych zarzutach i chłodnym początku Krzysztof Stanowski oficjalnie zaprzeczył istnieniu jakichkolwiek negatywnych uczuć skierowanych w stronę popularnego showmana.

Ja nie mam w ogóle do siebie żadnych złych emocji, muszę to powiedzieć. Nawet jak mnie w pewien sposób atakujesz, to wiem, że taki po prostu jesteś, to jest element tej branży - zapewniał Stanowski.