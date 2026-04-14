Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski w ogniu krytyki. Wywiad z Leną Polański oburzył fanów

Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski zaprosili Lenę Polański. Internauci oburzeni

Autorzy popularnego formatu "WojewódzkiKędzierski" wielokrotnie udowadniali, że nie boją się ryzykownych decyzji przy doborze rozmówców, jednak najnowszy odcinek wywołał wyjątkowo silne poruszenie. Gościnią programu została Lena Polański, która zyskała rozpoznawalność dzięki aktywności w serwisach z treściami dla dorosłych. Już sama zapowiedź tego wywiadu sprowokowała lawinę negatywnych komentarzy ze strony słuchaczy, a po publikacji pełnej rozmowy sytuacja uległa znacznemu zaostrzeniu. Odbiorcy masowo ruszyli do sekcji komentarzy, aby bezkompromisowo skrytykować zarówno zachowanie prowadzących, jak i samą koncepcję wywiadu.

Fala krytyki po nowym odcinku podcastu "WojewódzkiKędzierski"

Spora część słuchaczy otwarcie skrytykowała autorów audycji, zarzucając im promowanie wątpliwych autorytetów oraz przekraczanie granic dobrego smaku. W centrum uwagi znalazł się przede wszystkim Kuba Wojewódzki, któremu wytknięto chęć wzbudzania taniej sensacji kosztem merytorycznej dyskusji z wartościowymi gośćmi. W sieci natychmiast zaroiło się od uszczypliwych uwag, w których ironicznie zestawiano najnowszą rozmowę z poprzednimi, bardziej cenionymi epizodami formatu, co dodatkowo podgrzało atmosferę.

Wśród setek opinii nie zabrakło również bardzo ostrych słów pod adresem całej produkcji. Odbiorcy wprost argumentowali, że poziom merytoryczny audycji drastycznie się obniżył, a zapraszanie tego typu postaci budzi ich kategoryczny sprzeciw. Pojawiały się także wyraźne sugestie, według których podobne treści w ogóle nie powinny trafiać do masowej publiczności.

Przecieram oczy i nie dowierzam, jak nisko spadacie, promując takie miernoty - pisał jeden z internautów.

Dziękujemy za legitymizowanie kolejnej postaci w świecie mediów, która absolutnie nigdy nie powinna wyjść z rynsztoku - napisała inna osoba w sieci.

W morzu krytyki znalazły się jednak osoby, które postanowiły stanąć w obronie zaproszonej gwiazdy, argumentując, że przebieg wywiadu był rzeczowy, wyważony, a w wielu momentach nad wyraz dojrzały. Część widzów zwróciła szczególną uwagę na elokwencję Leny Polański oraz jej umiejętność jasnego uzasadniania życiowych decyzji. Pojawiły się również głosy wypośrodkowane, których autorzy przyznawali, że mimo braku akceptacji dla branży dla dorosłych, doceniają sposób komunikacji kobiety. Ostatecznie najnowsza publikacja zrealizowała swój główny cel, prowokując gigantyczne emocje i dyskusje wśród polskich internautów.

