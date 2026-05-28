Żabson i Lila Janowska rozstali się po sześciu latach związku. Raper i influencerka wydali oświadczenie

Popularny raper i influencerka przez blisko sześć lat uchodzili za niezwykle zgrany duet młodych gwiazd. Zakochani wspólnie zwiedzali świat, budowali swoje kariery i chętnie pokazywali prywatne chwile. Internauci sugerowali pojawienie się problemów w tym związku, jednak sami zainteresowani konsekwentnie dementowali plotki.

Żabson i Lila Janowska ogłosili rozstanie na Instagramie

Prawda o życiu prywatnym celebrytów okazała się zgoła odmienna. W miniony czwartek po południu Żabson i Lila Janowska udostępnili na swoich profilach bardzo zaskakujący komunikat. Para za pośrednictwem platformy Instagram przekazała informację o zakończeniu sześcioletniego związku.

Po prawie sześciu wspólnych latach podjęliśmy decyzję o rozstaniu. To była wspólna i przemyślana decyzja - między nami nie wydarzyło się nic złego. Czasami po prostu drogi ludzi się rozchodzą, a emocje z czasem się zmieniają

Rozstanie Żabsona i Lili Janowskiej. Raper pisze o szacunku

Twórca i jego była partnerka mocno zaakcentowali pokojowy charakter całej sytuacji. Gwiazdy internetu zapewniły o zachowaniu ogromnej wdzięczności za minione lata. Byli zakochani planują zakończyć ten rozdział w pełnej harmonii i całkowicie odcinają się od jakichkolwiek wzajemnych pretensji.

Przez te lata przeżyliśmy razem bardzo dużo dobrych chwil i zawsze będziemy mieć do siebie szacunek oraz wdzięczność. Nadal możemy na siebie liczyć i zamykamy ten etap w zgodzie i dobrych relacjach

Żabson i Lila Janowska apelują do fanów o spokój

Podsumowując internetowy komunikat niedawni partnerzy skierowali słowa prosto do swoich sympatyków. Raper i influencerka poprosili o uszanowanie ich przestrzeni osobistej. Zależało im na tym, aby odbiorcy nie próbowali na siłę szukać sztucznych afer w sytuacji pozbawionej jakichkolwiek konfliktów.

Prosimy o uszanowanie naszej prywatności i nie doszukiwanie się powodów czy konfliktów tam, gdzie ich nie ma. Dziękujemy za wsparcie i zrozumienie

