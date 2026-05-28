Książulo wylądował na stole operacyjnym. Niespodziewane problemy znanego twórcy

Popularny twórca internetowy Szymon Nyczke zyskał rozgłos dzięki testowaniu ulicznego jedzenia oraz ocenianiu znanych lokali gastronomicznych. Influencer na samym początku nie informował opinii publicznej o pogorszeniu swojego stanu zdrowia. Sytuacja zmieniła się dopiero po udostępnieniu w sieci fotografii przedstawiającej jego mocno zabandażowany brzuch. Właśnie w tym momencie youtuber postanowił opowiedzieć swoim obserwatorom o szczegółach niespodziewanej wizyty w placówce medycznej.

Książulo informuje na Instagramie o operacji przepukliny

Za pośrednictwem profilu na Instagramie influencer przekazał społeczności informację o przebytej operacji przepukliny. Youtuber zaznaczył w swoim komunikacie, że początkowa diagnoza nie brzmiała wyjątkowo groźnie dla jego zdrowia. Niestety personel medyczny podczas wykonywania badań zwrócił uwagę na dodatkowe i nieoczekiwane zmiany w organizmie. Te niepokojące sygnały będą wymagały w najbliższym czasie wdrożenia kolejnych, bardzo szczegółowych kontroli lekarskich.

Niby nic strasznego, ale w międzyczasie wyszło coś jeszcze (niby też nic strasznego) i chwilowo będę musiał się tym zająć

Krótkie i zwięzłe oświadczenie o takiej właśnie treści opublikował w swoich mediach społecznościowych Szymon Nyczke.

Szymon Nyczke przechodzi na przymusową dietę po zabiegu

Znany recenzent kulinarny zapowiedział również nadchodzący czas dłuższej regeneracji organizmu. Twórca musi rozpocząć przyjmowanie antybiotyków oraz wdrożyć rygorystyczne żywienie opierające się na wyłącznie na lekkich posiłkach. Przymusowe zmniejszenie dotychczasowej aktywności zawodowej wpłynie bezpośrednio na mniejszą liczbę premierowych materiałów wideo na jego kanale.

Przez jakiś czas czeka mnie dieta lekkostrawna i antybiotyk, dlatego możliwe, że w przyszłym i być może w następnym tygodniu nie pojawią się nowe filmy. (...) Pewnie i tak nie wysiedzę zbyt długo na d*pie i nagram coś: czy to z gotowania, czy jakiś lekkostrawny kontent - przekazał Książulo swoim fanom.

Problemy zdrowotne Książula z bólami głowy i ucha

Widzowie natychmiast połączyli obecną sytuację z niedawnymi wyznaniami gwiazdora dotyczącymi jego gorszego samopoczucia. Zaledwie kilka tygodni wcześniej recenzent skarżył się publicznie na powracające dolegliwości neuropatyczne zlokalizowane blisko lewego ucha. Uciążliwy dyskomfort fizyczny przybierał na sile głównie w chłodnych okresach jesiennych oraz zimowych. Internetowy celebryta podkreślał wtedy całkowity brak skuteczności przy stosowaniu ogólnodostępnych środków farmakologicznych.

Mam coś w rodzaju neuralgii i czasami budzę się z bólem neuropatycznym w okolicy lewego ucha. Te bóle są częstsze, gdy jest zimno jesienią lub zimą i nie pomagają na nie normalne leki przeciwbólowe.

Fizjoterapeuta stomatologiczny pomógł popularnemu youtuberowi

Twórca internetowy przyznał w swoim czasie, że realną ulgę w cierpieniu zagwarantowała mu dopiero radykalna modyfikacja codziennych przyzwyczajeń połączona ze specjalistycznymi konsultacjami. Szymon Nyczke udał się w tym celu do profesjonalnego fizjoterapeuty stomatologicznego. Ekspert uświadomił pacjentowi zgubne skutki odruchowego zaciskania szczęki, co okazało się być główną przyczyną odczuwanych przez niego dolegliwości.

Miałem te bóle coraz częściej, ale odkąd poszedłem raz albo dwa do fizjoterapeuty stomatologicznego i nauczyłem się nie zaciskać zębów w ciągu dnia, (...) to nie bolało mnie! (...) Myślałem, że to przez klimatyzację, że mnie coś zawieje, że coś tam, a to się okazało, że wystarczyło nie zaciskać zębów w ciągu dnia.

Po opuszczeniu sali operacyjnej gwiazdor zaprezentował swoim instagramowym obserwatorom zaktualizowany i bardzo ubogi jadłospis. Zestawienie posiłków całkowicie wyeliminowanych z jego obecnego menu okazało się niezwykle obszerne.

Unikaj dań na głębokim tłuszczu, frytek nie mogę, boczek - nie mogę, peklowane - nie mogę, duszonych z obsmażaniem - nie mogę, pueconych też nie mogę, panierowanych nie mogę - uuuu... Nic, k**wa nie mogę!

Redakcja przyłącza się do życzeń szybkiego powrotu do pełni sił dla internetowego twórcy.

