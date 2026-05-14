Justyna Steczkowska odpowiada na szpilę Kayah. Zaprosiła ją do śpiewania kilka metrów nad ziemią!

Kayah uderzyła w Steczkowską!

Eurowizja 2026 wywołuje wiele emocji wśród Polaków. Występ naszej reprezentantki Alicji Szemplińskiej został świetnie przyjęty przez rodaków, tym bardziej że udało jej się awansować do wielkiego finału. Nie brakuje komentarzy, że jej show do piosenki "Pray" jest lepsze od tego, które rok temu Justyna Steczkowska pokazała z utworem "Gaja". W tym gronie wydaje się być Kayah, która pod występem Alicji Szemplińskiej pokazała swój zachwyt. Dodała, że można zrobić coś dobrego "bez wygibasów i latania w przestworzach", co ewidentnie nawiązuje do choreografii i unoszenia Justyny Steczkowskiej rok temu w Bazylei. Wykonawczyni "Gai" nie przeszła obojętnie obok tych słów. Na Instagramie Steczkowska opublikowała parę słów do Kayah!

ZOBACZ TAKŻE: Burza po występie Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. Kayah i Ralph Kaminski uderzają w Steczkowską?

Półfinał Eurowizji 2026, Alicja Szemplińska w finale!

Steczkowska zachęca Kayah do latania w Sopocie

Justyna Steczkowska jest ewidentnie oburzona słowami koleżanki z branży. Na Instagramie napisała, że zachęca Kayah do śpiewania na wysokości. Dodała, że idealną okazją będzie nadchodzący festiwal w Sopocie.

Określenie wielomiesięcznej pracy wielu ludzi mianem "tanich wygibasów" zwyczajnie nas zasmuciło @kayah_official. Za każdym naszym scenicznym ruchem stoją miesiące pracy, treningu, dyscypliny, emocji i serca ludzi, którzy tworzą widowisko z prawdziwej pasji. Sztuka może się podobać lub nie – to naturalne. Ale wierzę, że nawet w różnicy zdań można obdarzać się wzajemnym szacunkiem, empatią i zrozumieniem. Kayah, zapraszam Cię serdecznie na "smoka" i wspólne śpiewanie kilka metrów nad ziemią – najlepiej w czwartej oktawie. Obiecuję, że będę trzymać bardzo mocno. Bo to wcale nie są takie "tanie wygibasy", jak czasem mogą wyglądać z dołu… Może spróbujesz już na festiwalu w Sopocie, bo tam się widzimy - czytamy