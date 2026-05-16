Ekstraklasa piłkarska: Radomiak – Lech, wynik meczu. Co zdecydowało o porażce Radomiaka w domowym starciu?

Wynik meczu Radomiak – Lech Poznań

Spotkanie Radomiak Radom – Lech Poznań zakończyło się wynikiem 1:3 (1:2) dla gości. Już w ósmej minucie gospodarze objęli prowadzenie za sprawą Jana Grzesika, który celnie trafił do bramki. Jednakże radość kibiców Radomiaka nie trwała długo. Zaledwie osiem minut później, w szesnastej minucie, Lech Poznań wyrównał wynik, a bramkę głową zdobył Mikael Ishak, kapitan zespołu. To był ważny moment, który zwiastował dalsze emocje na boisku.

Lech szybko poszedł za ciosem, bo już w 22. minucie spotkania. Luis Palma umieścił piłkę w siatce, dając gościom prowadzenie 2:1, które utrzymali do przerwy. Ostateczny rezultat meczu Radomiak – Lech ustalony został w 58. minucie. Wtedy Patrik Walemark powiększył przewagę Lecha Poznań, ustalając wynik na 3:1 i zapewniając swojej drużynie komplet punktów. Było to kluczowe zagranie, które przypieczętowało zwycięstwo.

Składy Radomiaka i Lecha. Kto otrzymał żółte kartki?

W trakcie zaciętej rywalizacji sędzia Karol Arys ze Szczecina musiał kilkukrotnie sięgać po żółte kartki, aby utrzymać porządek na boisku. Ostrzeżenia otrzymali Christos Donis oraz Roberto Alves z Radomiaka Radom. Po stronie Lecha Poznań upomniani zostali Antoni Kozubal, Leo Bengtsson oraz Yannick Agnero, co świadczyło o intensywności meczu. Na trybunach zasiadło 13 982 widzów, świadcząc o dużym zainteresowaniu tym starciem Ekstraklasy.

Trenerzy obu zespołów dokonywali strategicznych zmian w składach, mających na celu odwrócenie losów meczu lub umocnienie przewagi. W Radomiaku Maurides wszedł za Leandro już w 12. minucie, a później na boisku pojawili się Joao Pedro, Salifou Soumah, Adam Żabicki i Roberto Alves. Lech Poznań również przeprowadził roszady: Filip Jagiełło zastąpił Patrika Walemarka, a w dalszej części meczu wystąpili Radosław Murawski, Daniel Hakans, Taofeek Ismaheel oraz Yannick Agnero, wpływając na dynamikę gry.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.