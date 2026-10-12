Książulo z pierwszym materiałem po aferze pizzowej. Tak skomentował utratę widzów

Pizza Książula spotkała się ze skrajanie różnymi opiniami, co szybko przełożyło się na spadek liczby widzów na kanale youtubera. Oceniający lokale gastronomiczne influencer, pomimo afery, nie zraził się do prowadzenia dalszej działalności i opublikował kolejny materiał. W nim odniósł się do zauważalnego odpływu subskrybentów.

Pizza Książula podzieliła internautów

Po tym, jak mrożona Pizza od Książula trafiła na półki w popularnym sklepie, natychmiast pojawiły się krytyczne głosy. Wielu fanów zarzuciło youtuberowi hipokryzję w promowaniu mrożonego produktu po tym, jak wielokrotnie skrytykował on nieświeżą żywność w lokalach gastronomicznych. Sporo emocji wywołał też filmik, na którym chłopiec częstuje pizzą Książula schorowaną prababcię, jak i recenzja opublikowana przez Helenę Englert. Nie brakowało też pochwał i głosów zadowolenia ze strony klientów. Jak najpopularniejszą ostatnio pizzę w Polsce ocenili przypadkowi mieszkańcy Warszawy? Sprawdził to "Super Express".

Książulo z pierwszym testem po aferze pizzowej. Odniósł się do straty widzów

Najwidoczniej wielka afera wokół mrożonki nie sprawiła, że Książulo postanowił przynajmniej na jakiś czas wyciszyć swoją internetową działalność. Youtuber opublikował w sieci kolejny film, w którym testował popularne lokale serwujące smash burgery. W materiale skomentował też fakt utraty blisko 20 tysięcy subskrybentów na swoim kanale. Jak podkreślił, nakład pizzy wyprzedał się.

- Nie ma co zamiatać sprawy pod dywan. Takie są fakty. Może jakoś to odbudujemy – powiedział szczerze.

20

Zobacz też: Od epizodów w serialach do setek milionów wyświetleń. Niezwykła metamorfoza Króla Latino

W komentarzach nie brakuje kpin

Internauci pospieszyli z komentarzami, niekoniecznie skupiając się na ocenach burgerowni.

"Czuć że Szymon sam nie wie jak się teraz zachowywać przy ludziach XD" / " Nareszcie bo już się bałem że będzie dłuższa przerwa" / "Czuć napiętą atmosferę" / "A te burgery to mrożone? Bo ja ostatnio to tylko mrożonki" / "Książulo chciał zjeść ciastko i mieć ciastko, a w polskim Internecie to tak nie działa" - czytamy.

Myślicie, że Książulo odzyska zaufanie swoich widzów? Nie da się ukryć, że wciąż cieszy się dużą popularnością, a jego film z testami burgerów przekroczył już 700 tysięcy odsłon.

Sonda Jesteś fanem/ką Książula? TAK NIE NIE WIEM KTO TO JEST