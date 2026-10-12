Tomasz Wygoda ocenia Joannę Jędrzejczyk. Wiemy, dlaczego odpadła z "Tańca z Gwiazdami"

Przemiana na parkiecie nie wystarczyła. Tomasz Wygoda o Joannie Jędrzejczyk

Szósta odsłona show "Taniec z Gwiazdami" dostarczyła widzom wielu wrażeń i zakończyła się kolejną eliminacją. Tym razem z rywalizacją pożegnała się Joanna Jędrzejczyk, której udział od samego początku intrygował fanów programu. Była mistrzyni MMA z odcinka na odcinek udowadniała, że potrafi odnaleźć się w tanecznym świecie, prezentując widzom oblicze odmienne od tego, do jakiego przywykli przez lata jej sportowej kariery.

Według Tomasza Wygody, na obecnym etapie programu poziom rywalizacji jest niezwykle wysoki. W rozmowie z dziennikarką "Super Expressu" juror podkreślił, że Jędrzejczyk znalazła się w grupie uczestników, u których widać było realny rozwój. Co w takim razie zadecydowało o jej odejściu?

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Mimo postępów Jędrzejczyk pożegnała się z show. Wygoda podaje powód

W ocenie Tomasza Wygody, eliminacja Joanny Jędrzejczyk nie była wynikiem jednego konkretnego błędu. Sytuacja jest znacznie bardziej klarowna – w stawce pozostali po prostu wybitnie tańczący uczestnicy.

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Wiele osób wzrasta i naprawdę przyjemność patrzeć, jak oni się rozwijają, jak pracują, jak im zależy, jak biorą do siebie te wszystkie uwagi. Ale są osoby lepsze i najlepsze. I ona należy do tych lepszych - powiedział nam juror.

Słowa jurora rzucają światło na werdykt publiczności. Problem nie leżał w braku postępów u Joanny – te były bowiem znaczące. Wygoda docenił spektakularną metamorfozę, jaką przeszła zawodniczka.

Juror zaakcentował jeszcze jeden istotny szczegół. Jędrzejczyk, znana dotychczas ze swojej niezłomności i siły, w programie musiała odsłonić swoją bardziej kruchą, subtelną naturę.

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Ona kobieca zawsze była. Tylko przez to, że musiała wchodzić w takie mocne opakowanie, zaczęła postrzegać pewnie siebie sama przez pryzmat tego. I potem ciężko jest zawrócić w myśleniu - tłumaczył "Super Expressowi" Tomasz Wygoda.

Z perspektywy jurora, udział w "Tańcu z Gwiazdami" przyniósł Jędrzejczyk korzyści wykraczające poza same umiejętności choreograficzne. Wygoda przyznał otwarcie, że jest mu przykro z powodu odejścia Joanny i jej partnera tanecznego, Kamila. Określając ją mianem "fantastycznej dziewczyny", zasugerował, że taniec może na stałe zagościć w jej życiu.

Rozmowę przeprowadziła Julita Buczek.