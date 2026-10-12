To imię oznacza "dar od Boga". Po latach zapomnienia rodzice znów chętnie wybierają je dla swoich dzieci

Po latach zapomnienia to klasyczne imię o greckich korzeniach powraca do łask, stając się coraz popularniejszym wyborem wśród polskich rodziców.

Odkryj jego symboliczne znaczenie i poznaj cechy przypisywane mężczyznom, którzy je noszą.

Sprawdź, jak często to imię było nadawane w ostatnim ćwierćwieczu.

Rejestr danych PESEL jasno wskazuje, iż w Polsce największą popularnością cieszą się imiona klasyczne. Po okresie popularności obcobrzmiących form, rodzice znów przychylnie patrzą na imiona, które jeszcze do niedawna kojarzyły nam się z pokoleniem naszych dziadków czy pradziadków. Jednym z takich imion jest Teodor. Choć przez lata nie należało do najczęściej wybieranych przez polskich rodziców, dziś wraca do łask.

Teodor - pochodzenie i znaczenie imienia

Teodor to imię, które ma greckie korzenie. Wywodzi się od imienia Theódōros, utworzonego z dwóch słów: theos, czyli "Bóg", oraz doron, oznaczającego "dar". W dosłownym tłumaczeniu Teodor to zatem "dar Boży" lub "dar od Boga". Imię to ma bardzo symboliczne przesłanie i w przeszłości często wybierane było dla długo wyczekiwanego dziecka. W Polsce forma ta znana jest od średniowiecza. Na przestrzeni wieków funkcjonowała w różnych wariantach, a jej odpowiedniki można znaleźć również w innych językach. Warto wspomnieć choćby o angielskim Theodore czy włoskim Teodoro.

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Jacy są mężczyźni noszący imię Teodor?

Mężczyznom noszącym imię Teodor często przypisuje się inteligencję, ambicję i spokojne usposobienie. Uważa się, że potrafią zachować zimną krew w trudnych sytuacjach, a do podejmowania decyzji podchodzą z rozwagą. Teodor bywa przedstawiany jako osoba odpowiedzialna, konsekwentna i godna zaufania, na której można polegać zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym.

W relacjach z innymi Teodor ma być lojalny i oddany, choć nie zawsze od razu pokazuje swoje emocje. Ceni szczerość, stabilność oraz bliskość z rodziną. Nie przepada za niepotrzebnymi konfliktami, ale kiedy sprawa dotyczy ważnych dla niego wartości, potrafi stanowczo bronić swojego zdania. Przypisuje mu się również ciekawość świata i zamiłowanie do zdobywania wiedzy.

Popularność imienia Teodor w Polsce

Jeszcze kilkanaście lat temu Teodor nie należał do imion, które szczególnie często pojawiały się w polskich metrykach. Początek obecnego trendu wzrostowego widać jednak już w drugiej dekadzie XXI wieku. W 2010 roku imię otrzymało zaledwie 45 chłopców, a w 2015 roku - 186. Prawdziwe przyspieszenie nastąpiło w kolejnych latach. W 2020 roku rodzice wybrali je dla 488 synów, a w 2023 roku liczba nadań wzrosła do 761. Według danych za 2025 rok imię Teodor otrzymało aż 1221 chłopców, co dało mu 28. miejsce w rankingu najczęściej nadawanych imion męskich w Polsce. To najwyższy wynik w ostatnim ćwierćwieczu, co wyraźnie wskazuje iż rodzice ponownie odkryli piękno tego imienia. Obecnie w Polsce żyje 10 273 mężczyzn, którzy noszą imię Teodor jako pierwsze, co plasuje je na 172. pozycji wśród najpopularniejszych męskich form w kraju.

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