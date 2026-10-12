Ranking WTA. Sprawdź pozycję Igi Świątek i innych Polek

Pozycje polskich tenisistek w zestawieniu

Najlepsza polska zawodniczka nie zmieniła swojego miejsca względem poprzedniego notowania. Iga Świątek nadal znajduje się na dziewiątej pozycji w światowej klasyfikacji. Liderką od ponad miesiąca pozostaje reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina, a tuż za nią sklasyfikowane są Białorusinka Aryna Sabalenka oraz Rosjanka Mirra Andriejewa.

W niższych rejonach zestawienia doszło do niewielkich przetasowań dotyczących reprezentantek Polski. Maja Chwalińska spadła o jedną lokatę ze swojej rekordowej dwudziestej pierwszej pozycji na dwudziestą drugą. Magdalena Fręch także odnotowała spadek, przesuwając się z czterdziestego ósmego na pięćdziesiąte szóste miejsce. W pierwszej setce figuruje jeszcze Magda Linette, zajmująca obecnie siedemdziesiątą siódmą lokatę.

Kto zagra w finałowym turnieju sezonu?

Odrębną klasyfikacją jest zestawienie Race to the WTA Finals. Ranking ten ostatecznie wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju, który odbędzie się w Indian Wells w listopadzie. Iga Świątek zajmuje w nim aktualnie dziesiątą pozycję, walcząc o awans do tej ważnej imprezy.

Niektóre zawodniczki mają już w pełni zagwarantowany występ w finałowych zmaganiach. Pewne udziału w turnieju są Jelena Rybakina, Aryna Sabalenka, Mirra Andriejewa oraz Linda Noskova. Czeska tenisistka zapewniła sobie miejsce dzięki wcześniejszemu triumfowi w wielkoszlemowym Wimbledonie.