Ranking WTA i Jelena Rybakina na czele. Jak wypada Iga Świątek?

Piąty tydzień Jeleny Rybakiny na szczycie

Jelena Rybakina z Kazachstanu rozpoczęła swój piąty tydzień jako pierwsza rakieta świata. Reprezentantka tego kraju oficjalnie otwiera światowe zestawienie najlepszych zawodniczek. Tenisistka jest dokładnie 30. liderką w historii tej dyscypliny sportu. Obecne zestawienie potwierdza jej wysoką formę na światowych kortach. To dla niej ogromne wyróżnienie na obecnym etapie kariery.

Z kolei Iga Świątek zatrzymała się na 125 tygodniach spędzonych na pierwszym miejscu listy WTA. Była to niezwykle udana seria w wykonaniu polskiej zawodniczki. Dzięki temu wspaniałemu wynikowi 25-letnia raszynianka znajduje się na siódmej pozycji w klasyfikacji wszech czasów. Ten rezultat stawia ją w gronie największych legend światowego sportu. Wyprzedza ją obecnie tylko wąskie grono utytułowanych mistrzyń.

Kiedy zadebiutował oficjalny ranking WTA?

Jako pierwsza Polka w historii tenisistka z Raszyna objęła prowadzenie 4 kwietnia 2022 roku. Wtedy zastąpiła kończącą karierę utytułowaną Australijkę Ashleigh Barty. Początkowo nasza reprezentantka utrzymała najwyższą pozycję przez 75 długich tygodni. Później straciła ją 11 września 2023 roku na rzecz Aryny Sabalenki. Po zaledwie ośmiu tygodniach powróciła na pierwsze miejsce i dominowała przez kolejne 50 notowań.

Oficjalny ranking jest opracowywany nieprzerwanie od 3 listopada 1975 roku. Odpowiada za niego bezpośrednio organizacja Women's Tennis Association. Nadzoruje ona w pełni zawodową rywalizację wszystkich kobiet na całym świecie. Absolutną rekordzistką pod względem czasu spędzonego na czele pozostaje Niemka Steffi Graf. Słynna zawodniczka prowadziła w tym prestiżowym zestawieniu przez niewiarygodne 377 tygodni.