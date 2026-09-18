Krzysztof Skiba obsypuje młodą żonę czułościami. Karolina wyeksponowała dekolt na premierze

Krzysztof Skiba i Karolina - historia związku

Krzysztof Skiba (62 l.) oraz jego żona Karolina (36 l.) od paru lat tworzą zgraną parę. Muzyk poznał obecną ukochaną, gdy wciąż był mężem Renaty Skiby, z którą spędził trzy dekady. To on jako pierwszy zwrócił uwagę na młodszą kobietę. Ich ścieżki skrzyżowały się na evencie firmowym, który Skiba prowadził. Z początku była to tylko przyjaźń, jednak z biegiem czasu przerodziła się w głębokie uczucie.

Miałem pewne dylematy. Miałem rodzinę, nie byłem sam. Nie były to proste decyzje, ale szarpiąc się przez jakiś czas, zrozumiałem, że nie mogę żyć bez Karoliny - mówił Skiba w "Dzień Dobry TVN".

W marcu 2023 roku muzyk ostatecznie zakończył swoje poprzednie małżeństwo. Zaledwie czternaście dni później pochwalił się nowymi planami ślubnymi. Przygotowania do ceremonii odbiły się szerokim echem w mediach, a para chętnie dzieliła się szczegółami. Sakramentalne "tak" padło 19 sierpnia 2023 roku. Relacja ta wywołała sporo dyskusji, głównie ze względu na 26-letnią różnicę wieku. Co ciekawe, rodzice Karoliny są w zbliżonym wieku do artysty. Skiba wyznał jeszcze przed ślubem, że jego teść jest od niego o rok młodszy.

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Krzysztof Skiba nie odrywa rąk od młodej żony

Od kilku lat para rzadko się rozstaje. Karolina jeździ z mężem w trasy koncertowe i wspólnie występują w telewizjach śniadaniowych, gdzie z pasją opowiadają o swoim uczuciu. Artysta często podkreśla, jak bardzo Karolina odmieniła jego codzienność - to pod jej wpływem zrezygnował z jedzenia mięsa.

Małżeństwo nie kryje swojego szczęścia przed światem. Zakochani chętnie demonstrują uczucia zarówno w mediach społecznościowych, jak i na publicznych wydarzeniach. W ubiegły piątek zjawili się na premierze spektaklu "Moviestar" w reżyserii Petera Quiltera, wystawianym na Dużej Scenie Teatru Kwadrat. Byli w doskonałych nastrojach, a Skiba raz po raz obdarowywał żonę całusami.

Karolina, która ostatnio zauważalnie schudła, chętnie prezentuje swoją odmienioną sylwetkę. Na teatralną premierę wybrała kreację podkreślającą jej zgrabne nogi oraz odsłaniającą okazały dekolt.

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Krzysztof Skiba zrobił to dla młodej żony. Ależ poświęcenie