Mecz Widzew Łódź z Wieczystą Kraków opóźniony. Zaskakujący powód decyzji

Awaria wodociągowa na stadionie w Łodzi

Spotkanie dziewiątej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy miało rozpocząć się punktualnie o godzinie 18.00. Plany organizatorów pokrzyżowała jednak nagła awaria sieci wodociągowej na łódzkim obiekcie. Usterka sprawiła, że kibice nie mogli wejść na trybuny zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem. Na miejsce błyskawicznie wezwano odpowiednie służby techniczne. Pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi natychmiast przystąpili do intensywnych prac naprawczych.

Brak dostępu do bieżącej wody stanowił poważny problem logistyczny dla gospodarzy. Zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji imprez masowych, rozegranie piątkowego starcia stanęło pod dużym znakiem zapytania. Odpowiednie zaplecze sanitarne jest bowiem kluczowym wymogiem bezpieczeństwa na tego typu wydarzeniach sportowych. Przedstawiciele klubu prowadzili gorączkowe rozmowy z odpowiednimi organami nadzorującymi rozgrywki. Ostatecznie udało się wypracować rozwiązanie pozwalające na bezpieczne przyjęcie sympatyków futbolu.

„O godz. 17.30 otwarte zostaną bramy Serca Łodzi - prosimy o ustawianie się do kolejek, aby sprawnie wchodzić na teren stadionu. W obliczu usterki klub zorganizował przenośne toalety, które przed spotkaniem będą rozstawione wokół obiektu. Prosimy, by korzystać z nich, bo te na trybunach będą zamknięte”

O której godzinie rozpocznie się mecz?

Łódzki klub tuż przed godziną 17.30 opublikował oficjalny komunikat dla wszystkich zgromadzonych fanów. Władze drużyny poinformowały, że spotkanie dziewiątej kolejki najwyższej klasy rozgrywkowej wystartuje z półgodzinnym opóźnieniem. Pierwszy gwizdek arbitra zaplanowano zatem ostatecznie na godzinę 18.30. Służby porządkowe rozpoczęły proces płynnego wpuszczania kibiców na teren popularnego stadionu. Fani obu drużyn musieli dostosować się do nowych, tymczasowych wytycznych organizatora.

Mecz Widzew Łódź z zespołem z Krakowa przyciągnął na trybuny rzesze sympatyków piłki nożnej. Sytuacja kryzysowa wymagała od gospodarzy błyskawicznego dostarczenia sanitariatów zastępczych dla uczestników wydarzenia. Pomimo początkowych trudności organizacyjnych spotkanie doszło do skutku. Piłkarze otrzymali dodatkowy czas na rozgrzewkę i przygotowanie do tego ligowego starcia. Zmiana godziny rozpoczęcia meczu pomogła w bezpiecznym zapełnieniu trybun.