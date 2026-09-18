Kiedyś rozpalała zmysły w "Daleko od noszy". Dziś ma 50 lat i wciąż kusi wyglądem

Magda Mazur z „Daleko od noszy” kusiła nie tylko na ekranie

Magda Mazur, a właściwie Matysiewicz, na przełomie wieków cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mediów i widzów. Co interesujące, jej wykształcenie odbiega od zawodowych wyborów, bowiem ukończyła bibliotekoznawstwo i informację naukową na Uniwersytecie Śląskim. Przed kamerą po raz pierwszy stanęła w 1997 roku, wcielając się w niewielką rolę pielęgniarki w produkcji „Farba”.

Później mogliśmy ją oglądać w serialu „Klan”, gdzie grała modelkę. Prawdziwy przełom nastąpił jednak w uwielbianej komedii „Chłopaki nie płaczą” – zagrała tam byłą partnerkę Kuby. Aktorka gościła także w obsadzie takich produkcji jak „Poranek kojota”, „Jak to się robi z dziewczynami”, „Na dobre i na złe”, „Kryminalni”, „Pensjonat pod różą” czy „Pierwsza miłość”. Największą sławę przyniosła jej jednak postać pielęgniarki Magdy w przebojowym sitcomie „Daleko od noszy” i jego późniejszych kontynuacjach.

Kiedy polsatowski hit trafił na ekrany, Mazur momentalnie zyskała status wielkiej gwiazdy telewizji. Nietuzinkowa uroda sprawiła, że często proponowano jej role seksbomb. Prowadziła również format „Szał ciał” na antenie MTV, a jej zmysłowe sesje zdjęciowe regularnie pojawiały się w pismach dla mężczyzn. Nic więc dziwnego, że zyskała miano najgorętszej polskiej blondynki tamtych lat.

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Magdalena Mazur całkowicie wycofała się z show-biznesu

W okolicach 2010 roku aktorka zniknęła ze świata mediów. Po dłuższej przerwie przypomniała o sobie widzom. W 2016 roku pojawiła się gościnnie w filmie „Kobiety bez wstydu”, by w kolejnym roku powrócić jako słynna pielęgniarka w serialu „Daleko od noszy. Reanimacja”. Później widzieliśmy ją jeszcze w serialach „Ślad” (2019) oraz „W rytmie serca” (2020). Od tego czasu znowu milczy.

W 2021 roku zaangażowała się w internetowy projekt satyryczny PanDemon, który powstał w czasie pandemii. Na wirtualnej scenie spotkała się z dawnymi znajomymi z obsady „Daleko od noszy”. Obecnie Magdalena Mazur strzeże swojego życia prywatnego i unika blasku fleszy. O jej codzienności wiadomo bardzo niewiele.

Swoją aktywność przeniosła do sieci – jej profil na Instagramie śledzi ponad 27 tysięcy fanów. Aktorka dzieli się tam ujęciami z zagranicznych wojaży czy zimowych wyjazdów na narty, ale wciąż bardzo uważa, by nie zdradzić zbyt wiele ze swojej prywatności. Jedno pozostaje niezmienne – choć od premiery „Daleko od noszy” minęły ponad dwie dekady, gwiazda niezmiennie zachwyca urodą. W maju świętowała pięćdziesiąte urodziny, udowadniając, że upływ czasu zupełnie jej nie dotyczy.

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