Emmanuel Olisadebe wraca do gry?! Legendarny piłkarz zasilił klub A-Klasy

Zaskakujące wieści przekazał sam klub, rywalizujący na co dzień w dolnośląskiej A-Klasie, za pomocą swoich profili w mediach społecznościowych. Władze KS Kłopotów-Osiek nie kryły wielkiej radości z pozyskania tak utytułowanego piłkarza, który ma pomóc drużynie w walce o ligowe punkty.

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"Z ogromną dumą ogłaszamy, że Emmanuel Olisadebe został nowym zawodnikiem KS Kłopotów Osiek! To nazwisko doskonale zna każdy polski kibic! Emmanuel rozegrał 25 spotkań w reprezentacji Polski, zdobywając 11 bramek. Piłkarz, który występował na największych stadionach i zapisał się w historii polskiego futbolu, zakłada koszulkę KS Kłopotów Osiek! Witamy w naszej drużynie, Emmanuel! To będzie wydarzenie, jakiego w niższych ligach jeszcze nie było! Więcej informacji już wkrótce..." - ogłoszono.

Legenda reprezentacji wraca na polskie boiska?!

Dla wielu polskich fanów futbolu Emmanuel Olisadebe wciąż pozostaje postacią kultową. Urodzony w Nigerii napastnik był pierwszym w historii naturalizowanym zawodnikiem, który po otrzymaniu polskiego paszportu zagrał w biało-czerwonych barwach. To on stanowił trzon kadry dowodzonej przez Jerzego Engela, a jego trafienia zapewniły nam długo wyczekiwany awans na mistrzostwa świata rozgrywane w Korei i Japonii.

Dawna gwiazda takich zespołów jak Polonia Warszawa czy Panathinaikos Ateny przez długi czas pozostawała z dala od blasku fleszy. Były snajper rzadko zabierał głos w mediach, zaznaczając że poświęca się działalności biznesowej w ojczyźnie i raczej nie myśli o powrocie na boisko. Tymczasem nowa przygoda z ekipą z Dolnego Śląska zapowiada się ekscytująco, a kibice mogą liczyć na to, że 47-latek zaprezentuje swoje umiejętności. Warto przypomnieć, że kilka miesięcy temu piłkarz gościł już w Kłopotowie, gdzie przy okazji meczu gwiazd spotkał się z wychowankami lokalnej akademii futbolu. Jak widać, tamta wizyta okazała się początkiem czegoś wyjątkowego!