Emmanuel Olisadebe wraca do gry?! Legendarny piłkarz zasilił klub A-Klasy

Bartosz Olszewski
KH
2026-09-18 22:15

To informacja, która zszokowała kibiców piłki nożnej w Polsce. Emmanuel Olisadebe, były reprezentant kraju i autor kluczowych bramek w eliminacjach MŚ 2002, ponownie zagra na naszych boiskach! Legendarny snajper właśnie dołączył do A-klasowego klubu KS Kłopotów-Osiek.

Emmanuel Olisadebe podczas meczu reprezentacji Polski walczy o piłkę. O jego powrocie do gry przeczytasz na Eska.
Autor: ADAM NOCON / Super Express

Zaskakujące wieści przekazał sam klub, rywalizujący na co dzień w dolnośląskiej A-Klasie, za pomocą swoich profili w mediach społecznościowych. Władze KS Kłopotów-Osiek nie kryły wielkiej radości z pozyskania tak utytułowanego piłkarza, który ma pomóc drużynie w walce o ligowe punkty.

Ślub Emmanuela Olisadebe
Galeria zdjęć 30

"Z ogromną dumą ogłaszamy, że Emmanuel Olisadebe został nowym zawodnikiem KS Kłopotów Osiek! To nazwisko doskonale zna każdy polski kibic! Emmanuel rozegrał 25 spotkań w reprezentacji Polski, zdobywając 11 bramek. Piłkarz, który występował na największych stadionach i zapisał się w historii polskiego futbolu, zakłada koszulkę KS Kłopotów Osiek! Witamy w naszej drużynie, Emmanuel! To będzie wydarzenie, jakiego w niższych ligach jeszcze nie było! Więcej informacji już wkrótce..." - ogłoszono.

Legenda reprezentacji wraca na polskie boiska?!

Dla wielu polskich fanów futbolu Emmanuel Olisadebe wciąż pozostaje postacią kultową. Urodzony w Nigerii napastnik był pierwszym w historii naturalizowanym zawodnikiem, który po otrzymaniu polskiego paszportu zagrał w biało-czerwonych barwach. To on stanowił trzon kadry dowodzonej przez Jerzego Engela, a jego trafienia zapewniły nam długo wyczekiwany awans na mistrzostwa świata rozgrywane w Korei i Japonii.

Dawna gwiazda takich zespołów jak Polonia Warszawa czy Panathinaikos Ateny przez długi czas pozostawała z dala od blasku fleszy. Były snajper rzadko zabierał głos w mediach, zaznaczając że poświęca się działalności biznesowej w ojczyźnie i raczej nie myśli o powrocie na boisko. Tymczasem nowa przygoda z ekipą z Dolnego Śląska zapowiada się ekscytująco, a kibice mogą liczyć na to, że 47-latek zaprezentuje swoje umiejętności. Warto przypomnieć, że kilka miesięcy temu piłkarz gościł już w Kłopotowie, gdzie przy okazji meczu gwiazd spotkał się z wychowankami lokalnej akademii futbolu. Jak widać, tamta wizyta okazała się początkiem czegoś wyjątkowego!

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