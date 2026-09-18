Nielegalne składowanie odpadów na Śląsku. Sześć kolejnych osób zatrzymanych

Akcja policji w Dąbrowie Górniczej, Tarnowskich Górach i Lublińcu

Wśród osób zatrzymanych 16 września 2026 roku znalazło się czterech mężczyzn w wieku 41, 43, 47 i 56 lat oraz dwie kobiety, które mają 47 i 53 lata. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach działali przy wsparciu Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Czynności były prowadzone na terenie Dąbrowy Górniczej, Tarnowskich Gór oraz Lublińca, a także w województwie małopolskim. W ramach tej samej akcji śledczy sprawdzili siedziby kilkunastu podmiotów gospodarczych, które miały uczestniczyć w nielegalnym obrocie odpadami.

Kolejny etap śledztwa w sprawie nielegalnych składowisk

Zatrzymania te są częścią prowadzonego od kilku lat śledztwa, które nadzoruje Prokuratura Krajowa w Katowicach. Wcześniejsze etapy działań mundurowych doprowadziły do wykrycia nielegalnych składowisk w Piekarach Śląskich oraz Woli Jedlińskiej. Podczas poprzednich realizacji przeprowadzonych w ramach tego wątku zatrzymano 27 osób, którym prokurator przedstawił już zarzuty. Sąd zdecydował wtedy o tymczasowym aresztowaniu sześciu podejrzanych, natomiast wobec pozostałych 21 osób zastosowano środki o charakterze wolnościowym.

Areszty i zarzuty za udział w zorganizowanej grupie przestępczej

W toku dotychczasowego postępowania śledczym udało się zabezpieczyć mienie o łącznej wartości około 3 000 000 zł. Osobom zatrzymanym podczas ostatniej akcji przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nielegalnego gospodarowania odpadami. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zastosował tymczasowe aresztowanie wobec 47-letniej kobiety oraz dwóch mężczyzn w wieku 47 i 56 lat. Wobec pozostałej trójki podejrzanych prokurator wyznaczył dozór Policji oraz poręczenia majątkowe.

Sprawa ma charakter rozwojowy i możliwe są kolejne zatrzymania

Policjanci nadal prowadzą intensywne czynności, ponieważ sprawa związana z nielegalnym rynkiem odpadów ma charakter rozwojowy. W ramach nadzorowanego śledztwa funkcjonariusze planują już kolejne zatrzymania osób mogących mieć związek z opisywanym procederem. Wszystkie działania są efektem współpracy wielu służb dążących do rozbicia grupy zajmującej się nielegalnym składowaniem śmieci. Każdy etap postępowania dostarcza nowych informacji, które są na bieżąco analizowane przez śląskich policjantów.

Źródło: Policja.pl