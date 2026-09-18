Interwencja w Pińczowie. 29-latek demolował sklep i skakał po samochodach

Poranne zgłoszenie o niszczeniu mienia w Pińczowie

Do zdarzenia doszło 18 września 2026 roku na jednej z ulic miasta. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie otrzymał informację o mężczyźnie, który miał **skakać po zaparkowanych pojazdach** oraz dobijać się do jednego z punktów handlowych. Na miejsce natychmiast skierowano policyjny patrol, aby sprawdzić zgłoszenie. Początkowo funkcjonariusze nie zastali nikogo w pobliżu aut, jednak ich uwagę zwróciła sytuacja w pobliskim sklepie.

Agresywny mężczyzna obezwładniony wewnątrz sklepu

Przez witrynę sklepową policjanci zauważyli dwie osoby, z których jedna zachowywała się bardzo agresywnie. Mężczyzna **uderzał pięściami oraz kopał w sklepowe półki**, doprowadzając do ich zniszczenia. Sytuacja rozwijała się dynamicznie, a gdy tylko ekspedientka wybiegła z lokalu, mundurowi natychmiast weszli do środka. Funkcjonariusze szybko obezwładnili 29-latka, nie podejmując negocjacji ze względu na okoliczności. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało, że zatrzymany miał w organizmie **ponad 1,5 promila alkoholu**.

Straty materialne i konsekwencje prawne

W trakcie prowadzonych czynności policjanci potwierdzili uszkodzenie jednego z samochodów stojących przy ulicy. Właściciel pojazdu oszacował wyrządzone szkody na kwotę około **2000 zł**. W związku z tym zdarzeniem stróże prawa przyjęli oficjalne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 29-letni mężczyzna został zatrzymany i najbliższą dobę spędzi w policyjnym areszcie. Gdy tylko wytrzeźwieje, policjanci będą wyjaśniać wszystkie okoliczności oraz zakres strat, a sprawca za swoje zachowanie będzie musiał odpowiedzieć przed sądem.

Źródło: Policja.pl