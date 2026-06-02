Jan Urban ostro o meczu z Ukrainą. Wskazał powód porażki?

Jan Urban analizuje mecz Polska - Ukraina. Oberwało się dziennikarzom

Zakończenie sezonu w wykonaniu reprezentacji Polski rozczarowało, co wynika głównie z braku awansu na mistrzostwa świata 2026. Poprawić nastroje fanów "Biało-czerwonych" miały dwa mecze kontrolne: z Ukrainą oraz Nigerią. Pierwsze starcie mamy już za sobą. 31 maja we Wrocławiu polska kadra uległa Ukrainie 0:2, co z pewnością nie podniosło na duchu sympatyków kadry. Tym bardziej że postawa naszych graczy pozostawiała sporo do życzenia. W trakcie spotkania z dziennikarzami przed rywalizacją z Nigerią Jan Urban zwrócił uwagę na konkretną sytuację ze starcia z Ukraińcami. Wskazał na błąd arbitra, który w jego ocenie mógł zaważyć na końcowym rozstrzygnięciu.

Drużynie zarzuca się brak zaangażowania, ale nie można tego robić, bo wielu piłkarzy wyrwaliśmy z wakacji. Oni są w różnym momencie, ale my nigdy nie będziemy lekceważyć kibiców. Dziękujemy im za przyjęcie i wsparcie, bo czuliśmy je w każdym momencie

- oznajmił opiekun narodowej kadry.

Jak chcecie, to udowodnię wam, że też jesteście na wakacjach. Gdybyśmy na mistrzostwach przegrali z Ukrainą 0:2, to byście zlinczowali sędziego za to, że nie podyktował rzutu karnego dla nas za faul na Tomaszu Kędziorze. Nie da się nie gwizdnąć bardziej oczywistego rzutu karnego. To był ewidentny faul. Wynik mógłby być inny, inna energia, przez którą mecz mógłby się potoczyć inaczej. Wystarczy spojrzeć na Ukraińców, ile energii dostali po golu na 1:0

- kontynuował szkoleniowiec Polaków, uderzając przy okazji w przedstawicieli mediów. Z takiej strony szkoleniowiec do tej pory raczej się nie prezentował.

Mecz Polska - Nigeria. Jan Urban o wyjściowej jedenastce

W trakcie rywalizacji z Ukrainą szkoleniowiec zdecydował się aż na dziewięć roszad, co w przypadku sparingu jest zjawiskiem powszechnym. Podobnie ma być w konfrontacji z Nigerią. Selekcjoner przyznał, że zaskoczyło go zdziwienie niektórych osób tak dużą liczbą zmian w poprzednim spotkaniu. Zapewnił, że przeciwko afrykańskiej drużynie również rotacji nie zabraknie. Jan Urban poinformował ponadto, że w podstawowym zestawieniu wybiegną Robert Lewandowski oraz Piotr Zieliński. Dostępu do naszej bramki od pierwszych minut ma natomiast strzec Kamil Grabara.