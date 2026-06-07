Koniec 63. festiwalu w Opolu. Finał z Lady Pank i gwiazdami na czerwonym dywanie

Koniec 63. festiwalu Opole 2026

Tegoroczny festiwal w Opolu zapisze się w pamięci widzów jako niezwykle urozmaicona odsłona kultowego wydarzenia. Kultowy amfiteatr przez cztery dni był miejscem spotkań absolutnych debiutantów z prawdziwymi legendami naszej estrady. Publiczność zgromadzona w Opolu oraz przed telewizorami doświadczyła mnóstwa wzruszeń, usłyszała kultowe hity i podziwiała wyjątkowe występy jubileuszowe.

Quiz: Jak dobrze pamiętasz festiwal w Opolu w czasach PRL? Pytanie 1 z 10 Która z tych piosenek zadebiutowała na opolskiej scenie i stała się symbolem epoki PRL? "Dziwny jest ten świat" – Czesław Niemen "Małgośka" – Maryla Rodowicz "Tyle słońca w całym mieście" – Anna Jantar Następne pytanie

Imprezę otworzyły klasyczne już zmagania początkujących wokalistów w ramach koncertu Debiuty, gdzie wschodzące gwiazdy zabiegały o sympatię jury i słuchaczy. Następnie scena należała do wykonawców biorących udział w formacie SuperJedynki, który zagwarantował słuchaczom podróż przez najważniejsze polskie hity.

Wśród artystów występujących na deskach amfiteatru znaleźli się chociażby Dawid Kwiatkowski, Majka Jeżowska, Natalia Kukulska, Ralph Kaminski oraz zespoły Dżem, Kombii i Afromental. Ogromne zainteresowanie wywołał stały element imprezy, czyli koncert Premiery, podczas którego twórcy walczyli o cenne statuetki. Oprócz tego organizatorzy przygotowali dedykowane bloki jubileuszowe, oddające hołd największym postaciom naszej sceny muzycznej.

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Szczególnym punktem programu okazało się wydarzenie zatytułowane "Autobiografia. Jubileusz Bogdana Olewicza", które przyciągnęło przed ekrany rzesze fanów. Zgromadzeni usłyszeli legendarne utwory napisane przez znakomitego tekściarza, na czele z "Autobiografią" oraz szlagierem "Jolka, Jolka pamiętasz". Spory entuzjazm wzbudził także występ formacji Neo-Nówka, celebrującej na festiwalu dwadzieścia sześć lat aktywności scenicznej.

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Lady Pank oraz hołd dla Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej na finał Opola 2026

Niedzielny wieczór zamykający opolską imprezę, zaplanowany na 7 czerwca, to czas dedykowany specjalnym projektom muzycznym. Twórcy festiwalu przygotowali wydarzenie celebrujące czterdzieści pięć lat istnienia grupy Lady Pank, a także koncerty upamiętniające artystyczny dorobek Agnieszki Osieckiej i Magdy Umer. Warto przypomnieć, że Umer odeszła zaledwie sześć miesięcy temu, natomiast słynna poetka obchodziłaby niedługo swoje dziewięćdziesiąte urodziny.

Fani usłyszeli nieśmiertelne hity kultowej rockowej formacji w wykonaniu wokalistów reprezentujących rozmaite muzyczne pokolenia. Ten sentymentalny wieczór stanowi oficjalne i bardzo wzruszające zwieńczenie tegorocznego święta piosenki w stolicy województwa opolskiego. Zanim jednak wybrzmią ostatnie dźwięki, publiczność spędzi kilka godzin przy dźwiękach swoich ulubionych kompozycji.

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Anna Wyszkoni Festiwal Opole 2026