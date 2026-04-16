Ile Blanka zarobiła na "Solo"? Teledysk ma 100 milionów wyświetleń na YouTube!

"Solo" ma 100 milionów wyświetleń

Blanka ma na swoim koncie ogromny hit. Piosenka "Solo", z którą reprezentowała Polskę na Eurowizji 2023 w Liverpoolu, stała się wielkim hitem. Cała Polska potrafi zanucić ten kawałek, a piosenka była też chętnie grana w stacjach radiowych w innych europejskich krajach. Cała promocja sprawiła, że teledysk do "Solo" był chętnie oglądany na YouTube. Na początku 2026 roku klip dobił do imponującej liczby wyświetleń. Obejrzano go już 100 milionów razy! Jak Blanka zareagowała na ten sukces?

Niesamowite szczęście. Ja pamiętam jak wydałam tę piosenkę i zaczynało się to od tysiąca, dwóch tysięcy. Trzymałam kciuki, żeby poszło, ale nie wiedziałam, że pójdzie aż tak - mówi Blanka w rozmowie z dziennikarzem ESKA.pl.

ZOBACZ TAKŻE: Blanka na starych zdjęciach. Tak zmieniał się jej styl!

Blanka cała we łzach w programie "The Voice Kids"

Ile Blanka zarobiła za "Solo"?

Zapytaliśmy Blankę, czy za samo 100 wyświetleń na YouTube byłaby w stanie kupić mieszkanie w Warszawie. Odpowiedziała, że... nie! Dodała, że kawalerki też nie! Nie oznacza to jednak, że jej największy hit nie ustawił jej finansowo. Blanka wyjaśniła, że biorąc pod uwagę nie tylko YouTube, ale też Spotify, Apple Music, tantiemy i występy na żywo z "Solo", udało jej się osiągnąć dużą stabilizację finansową. O jakiej kwocie mowa?

Pieniążki lubią ciszę, tak naprawdę pieniądze, bo trzeba mówić pieniądze, nie pieniążki - mówi Blanka, która nie chciała podać konkretnej liczby.

Blanka wydała piosenkę ze Skolimem

Blanka może liczyć na kolejny duży sukces na YouTube. Ukazała się jej nowa piosenka "Niewinna", którą wydała razem ze Skolimem! Kawałek ma już ponad 7 milionów wyświetleń. Wszystko wskazuje na to, że to będzie hit!