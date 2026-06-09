Koledzy z branży bojkotują Skolima po wulgarnym przemówieniu. Doda ostro: "Sam się wykluczył"

Wulgarny monolog Skolima o dofinansowaniu ubezpieczeń dla ludzi kultury wciąż odbija się szerokim echem. Lider disco polo na jednym z koncertów bezkompromisowo skrytykował pomysł wsparcia słabiej zarabiających twórców ze środków publicznych.

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Wulgarna przemowa w Czeremsze

Punktem zapalnym okazał się występ w Czeremsze, podczas którego Skolim ostro sprzeciwił się dopłatom do ZUS-u dla przedstawicieli kultury. Gwiazdor odpalił się na scenie, używając w swoim przemówieniu licznych przekleństw.

Sonda Lubisz Skolima? Tak, uwielbiam! Jest spoko Nie przepadam za nim A kto to taki?

Artyści, albo ci starzy przechlali całą karierę, prze*ebali, albo ci młodzi robią taką chu*ową muzykę czy obraz, że nikt tego nie chce oglądać, a domagają się naszych pieniędzy. Nie ma na to naszej racji. Jak mają nasze pieniądze iść, to na dzieci, na drogi, a nie na jakieś ku*wy i ćp*nów. [...] Nigdy na to nie pozwolę. Ja gram pięćset trzy koncerty w roku w całej Polsce. [...] nie można wyciągać rąk po pieniądze, które się nie należą, bo dzieci potrzebują zbiórki. Ku*wa dzieci chorują na raka. Wspieramy wszystkich, to pieniądze muszą u nas w Polsce zostać. Nawet grosza nie dam na to, żeby szło za granicę, ale nasze polskie dzieci, nasi emeryci i renciści mają mieć jak najlepiej

Doda i Ralph Kaminski reagują na słowa Skolima

Jako jedna z pierwszych zareagowała Dorota Rabczewska, radząc wokaliście na Instagramie skupienie się na promowaniu własnych wędlin. Swoje oburzenie wyraził również Ralph Kaminski. Teraz wychodzi na jaw, że branża poszła o krok dalej i tworzy nieformalną listę twórców odmawiających dzielenia sceny ze Skolimem.

Artystą nie jest i nigdy nie będzie, po prostu jest przedsiębiorcą od kiełbasy i perfum

Przez wypowiedź Skolima kultura traci na prestiżu

W rozmowie z portalem JastrząbPost Doda zaznaczyła, że tego typu komentarze mają fatalne skutki dla całego środowiska. Jak zauważyła wokalistka, nieprzemyślane słowa sprawiają, że osoby zawodowo związane ze sztuką stają się obiektem drwin i krzywdzących uproszczeń. Pytana o bojkot koncertowy, Rabczewska nie miała wątpliwości, kto ponosi winę za tę sytuację.

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Sam się wykluczył ze środowiska artystycznego

Według piosenkarki to agresywna narracja Skolima doprowadziła do jego izolacji. Rabczewska twierdzi, że muzyk sam zniechęcił do siebie kolegów po fachu.

Jest lista osób która już ma w kontrakcie, że nigdy nie wystąpi z nim na scenie, między innymi bardzo znana gwiazda młodzieży - mężczyzna, chłopak - to byście się zdziwili. I lista będzie coraz większa.

Doda: to skandal!

Na pytanie, czy sama bojkotuje występy z królem disco polo, gwiazda odpowiedziała twierdząco.

Myślę o tym, ponieważ sam się wykluczył ze środowiska artystycznego. Artystą nie jest, nigdy nie będzie, po prostu jest przedsiębiorcą od kiełbasy i perfum. Jak artysta może dzielić na dwa obozy kraj? Artysta, który powinien wytkorzystywać swoją sławę i szczęście, które dostał od fanów, żeby scalać ludzi. Jak ma inne zdanie, to niech je wypowie tak, żeby nie ubliżać komuś, żeby nie podjudzać i nie szczuć! Teraz przez niego wszyscy artyści są wyzywani, obśmiewani, wyrzucani z kraju, nawet ci młodsi, co dopiero zaczynają. Jak można tak podcinać ludziom skrzydła?! Jak można, jako osoba, która sama stoi na scenie - choć jest wiele głosów, że nie powinna - może wykorzystywać swoją siłę do tego, aby wyśmiewać biedniejszych i słabszych?! To jest skandal! Zobacz też: Edyta Górniak niknie w oczach! Allan zdradził, jak naprawdę schudła jego mama