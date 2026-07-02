Klaudia Halejcio udostępniła film z mężem i córką. Internauci zwracają uwagę na jedno

Klaudia Halejcio wyszła za mąż w tajemnicy

Klaudia Halejcio stanęła na ślubnym kobiercu z Oskarem Wojciechowskim, z którym od dłuższego czasu tworzy udany związek. Ceremonia do samego końca była owiana wielką tajemnicą, jednak gdy pierwsze kadry ujrzały światło dzienne, internauci byli zachwyceni. Uroczystość odbyła się we Francji, a wyjątkowy klimat, piękne dekoracje i eleganccy goście sprawili, że wydarzenie przypominało prawdziwą hollywoodzką bajkę.

Wcześniej gwiazda regularnie podsycała ciekawość swoich obserwatorów, relacjonując przygotowania oraz wieczór panieński, ale nie ujawniała najważniejszych szczegółów. Finalnie para pobrała się z dala od błysku fleszy, a o wszystkim poinformowali dopiero po ceremonii. Aktorka zaskoczyła kilkoma pięknymi kreacjami, a wideo z uroczystości szybko stało się hitem internetu.

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Świeżo upieczona żona sukcesywnie publikuje w sieci nowe filmy i fotografie ze swojego wielkiego dnia. Choć najczęściej spotyka się z samymi pozytywnymi reakcjami, tym razem stało się inaczej. Gdy na jej profilu pojawiło się wideo pokazujące Oskara z ich małą córeczką Nel, w sekcji komentarzy rozpętała się prawdziwa awantura. Obserwatorzy zaczęli dopytywać, co stało się z pierwszą córką biznesmena.

Klaudia Halejcio pokazuje nagranie z córką. Internauci dopytują o starszą pociechę Oskara

Filmik, który wywołał zamieszanie, przedstawia moment między Oskarem a Nel. Mąż celebrytki czeka na dziewczynkę, a na jej widok nie kryje zachwytu. Z jego ust padają czułe słowa:

Moja ślicznotka! Jesteś tak piękna jak mama. Wspaniale wyglądasz. Kocham cię najmocniej na świecie.

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Wzruszony pan młody przytula dziewczynkę, po czym razem odchodzą w dal. Choć scena wygląda uroczo, obserwatorzy zwrócili uwagę na brak Hani, starszej córki Wojciechowskiego z poprzedniego związku. Część komentujących oburzyła się, że dziewczynka została pominięta, podczas gdy inni bronili pary, sugerując, że mama Hani mogła po prostu nie wyrazić zgody na publikację wizerunku dziecka w sieci. Niezależnie od powodów, pod nagraniem posypały się krytyczne głosy.

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"A gdzie starsza córeczka? Też wyglądała pięknie. Obie są śliczne", "No właśnie, córki są 2. I dla starszej to też duże wydarzenie - jej Tato brał ślub", "I była zaopiekowana, ale to ślub Klaudii i Oskara, którzy mają wspólne dziecko. Przestańcie z takim wtracaniem się w ich sprawy rodzinne, widać, że dbają o relacje ze starsza córką", "No i chyba niefortunna wypowiedź pana Oskara, sama ceremonia cudna romantyczna i przepiękna miło się na was patrzy", "Może mama jej nie życzy sobie, by tak wrzucać jej zdjęcia", "Ale Oskar ma 2 i powinien zadbać o uczucia tej pierwszej. Ja sobie nie wyobrażam odstawić starszego dziecka tylko dlatego, że jest z poprzedniego związku", "Może osobiste ujęcia ze starszą córeczką są dla nich, ale nie publikują, bo mama np. prosiła, by ograniczać takowe publikacje lub nie chce takowych w kontekście ślubu taty... i stąd wybierają te, które dotyczą ich decyzji i praw?".

Dyskusja pod postem nie miała końca:

"A skąd wiesz ze nie zadbał o uczucia starszej? Że tak samo się nie wzruszył, nie utulil, nie ukochał?! Widzisz tylko film z ich wspólną córką, Klaudia nie może i wydaje mi się z szacunku do jej mamy udostępniać tej starszej na równi z młodszą. Proste", "Mały apel o uwagę dla drugiej córki (tak, wiem, nie pani Klaudii, ale na Boga)", "Siostra Nel ma mamę, Klaudia nie może, wydaje mi się z samego szacunku, udostępniać starszej córki Oskara na równi, może mama tej dziewczynki też ma coś do powiedzenia? Widzicie tylko filmy z Nel, bo to ich dziecko i Klaudii nikt nie zabroni tego udostępniać, ale poza takimi filmikami, z dala od kamer podejrzewam, że starsza jest traktowana tak samo i z taką samą czułością do drugiej córki podchodzi Oskar".

A wy jak oceniacie całą sytuację?

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