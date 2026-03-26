Klaudia Halejcio stroi willę za miliony na Wielkanoc. Zaskakujący element dekoracji

Klaudia Halejcio dekoruje na Wielkanoc swoją luksusową willę

Swoją drogę w show-biznesie Klaudia Halejcio rozpoczynała jeszcze w wieku dziecięcym, zdobywając ogromne doświadczenie przed kamerą na długo przed ukończeniem osiemnastego roku życia. Trzydziestopięcioletnia dziś gwiazda ostatecznie zrezygnowała jednak z grania w produkcjach telewizyjnych na rzecz budowania własnej marki w internecie. Obecnie należy do grona najbardziej wpływowych polskich influencerek, a jej profil na Instagramie śledzi z zaangażowaniem ponad milion wiernych fanów.

Gwiazda internetu regularnie dzieli się w sieci kadrami ze swojej luksusowej codzienności, którą dzieli z przedsiębiorcą Oskarem Wojciechowskim. Na publikowanych materiałach wideo oraz fotografiach reklamowych bardzo często pojawia się również ich wspólna córka Nel. Popularna rodzina na co dzień rezyduje w ogromnej posiadłości, za którą zapłacili blisko dziewięć milionów złotych, a liczne remonty podniosły wartość tej imponującej nieruchomości o kolejne trzy miliony.

Znana z dbałości o detale influencerka zawsze z wielkim entuzjazmem podchodzi do celebrowania wyjątkowych okazji w kalendarzu. Mając na uwadze szybko zbliżającą się Wielkanoc, gwiazda postanowiła zamienić swoje eleganckie wnętrza w prawdziwą wiosenną oazę i zachwycić internautów wielkanocnym klimatem. O swojej pasji do dekorowania opowiedziała bezpośrednio we wpisie na Instagramie.

"Jest taki moment przed świętami, kiedy wszystko zaczyna wyglądać inaczej. Więcej światła, więcej energii i jakoś naturalnie chce się zadbać o przestrzeń wokół siebie… Ja to uwielbiam. Serio, dekorowanie domu przed Wielkanocą to jest coś, co sprawia mi ogromną przyjemność. Te małe rzeczy, świeże kwiaty na stole, ładne talerze, kilka drobiazgów, które od razu tworzą klimat. Nagle dom robi się cieplejszy, przyjemniejszy i po prostu dobrze się w nim jest. A potem przychodzi ktoś, rozgląda się i mówi "ojej, ale ładnie". I to jest chyba najlepsze! Taka spokojna radość. Bez wielkich rzeczy, po prostu z detali - napisała Halejcio."

Warto przy tej okazji wspomnieć, że celebrytka chętnie pokazuje w sieci inne aspekty bogatego życia. Niedawno gwiazda chwaliła się tym, jak wsiada do sportowego lamborghini wartego trzy miliony złotych, podczas gdy jej ukochany zaprezentował w tym samym czasie prawdziwie widowiskowe zachowanie przed obiektywem kamery.

Wielkanoc u Klaudii Halejcio obfituje w żywe pisklęta i zające

Zaprezentowany w mediach społecznościowych materiał wideo dokładnie ukazuje bogato przystrojone pomieszczenia w domu znanej influencerki. Głównym motywem aranżacji są wszechobecne zające, które pojawiają się tam zarówno w formie figurek najróżniejszej wielkości, jak i unikalnych dekoracji wykonanych z prawdziwego mchu. Wystrój uzupełniono mnóstwem kolorowych pisanek, tradycyjnych jajek oraz wiosennych kwiatów połączonych z wierzbowymi baziami.

Uwagę internautów w opublikowanym przez Klaudię Halejcio klipie przykuwają jednak przede wszystkim żywe zwierzęta. Niewielkie i wyjątkowo urocze kaczuszki błyskawicznie stały się największą atrakcją całego świątecznego materiału. Pozostaje jedynie wierzyć, że malutkie ptaki miały zapewnione w pełni komfortowe warunki i nie posłużyły celebrytce wyłącznie jako nietypowy element wystroju bogatego wnętrza.

Tym wiosennym akcentem gwiazda po raz kolejny potwierdziła swój tytuł niekwestionowanej miłośniczki świątecznych aranżacji. Trzeba jednak przyznać, że obecne wielkanocne dekoracje nie dorównują rozmiarem gigantycznym instalacjom z okresu Bożego Narodzenia, kiedy to posiadłość zamieniła się w spektakularną krainę niczym z bajki. Wtedy w głównym salonie stanął prawdziwy las z choinek, a obok schodów zwisały gigantyczne łańcuchy, co stanowiło zaledwie ułamek wszystkich przygotowanych wówczas ozdób.

W kontekście doniesień o życiu słynnej influencerki warto przypomnieć niedawny incydent z eleganckiego lokalu gastronomicznego. Celebrytka relacjonowała wizytę w bardzo drogiej restauracji, gdzie spotkał ją spory kulinarny zawód, co ostatecznie skłoniło ją do stanowczego odradzania swoim widzom wizyt w tym konkretnym miejscu.

