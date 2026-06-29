Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski wzięli ślub w romantycznej scenerii we Francji

Aktorka Klaudia Halejcio zalegalizowała swój wieloletni związek z Oskarem Wojciechowskim, znanym biznesmenem. Mimo że celebrytka chętnie podgrzewała atmosferę wokół przygotowań do najważniejszego dnia, to sama uroczystość do końca pozostała wielką tajemnicą. O fakcie media dowiedziały się dopiero, gdy do sieci trafiły pierwsze ujęcia z wesela i ceremonii. Nowożeńcy wybrali na ten dzień wyjątkową, romantyczną lokalizację na terenie Francji. Wideo, które trafiło do internetu, przypomina fragment filmu - zachwyca krajobrazami, pięknymi ujęciami z kościoła oraz weselem "na bogato". Internauci natychmiast wychwycili zjawiskową kreację panny młodej. Jak się okazuje, nie była to jednak jedyna suknia gwiazdy podczas całej imprezy.

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Klaudia Halejcio-Wojciechowska ukrywała swój ślub

Przez długi czas internauci głośno zastanawiali się, czy celebrytka i biznesmen oficjalnie przypieczętowali swój związek. Gwiazda regularnie wrzucała do sieci materiały z przygotowań do ceremonii, jednak udostępniała je w taki sposób, by ukryć prawdziwą datę i szczegóły wydarzenia. W sieci zaczęły pojawiać się natomiast informacje o tym, że w rejestrach urzędowych zmieniono jej nazwisko, co mocno rozgrzało dyskusję na temat potajemnego zamążpójścia. Dziś tajemnica została rozwiązana. Partnerzy zawarli oficjalny związek małżeński i od teraz aktorka nazywa się Klaudia Halejcio-Wojciechowska.

Świeżo upieczeni małżonkowie od wielu lat tworzą szczęśliwą parę i wychowują wspólnie córeczkę Nel. Uroczystość zaślubin była momentem, który panna młoda przez pewien czas chciała celebrować z dala od medialnego rozgłosu. Kiedy pochwaliła się w sieci filmikiem ze ślubu, spłynęła na nią fala pozytywnych wiadomości i życzeń. Wkrótce na jej profilach zagościły zdjęcia z wnętrza świątyni.

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Pod koniec czerwca nowo upieczona żona zamieściła w mediach społecznościowych urocze fotki, dokumentujące złożenie przysięgi przed ołtarzem. Opublikowane kadry zachwycają jasnym i przytulnym klimatem. Są tak idealne, że wręcz przypominają sceny wyjęte prosto z wielkiego ekranu, a nie fragmenty prawdziwego życia. Jednak ta ceremonia wydarzyła się naprawdę. Do uroczych fotografii celebrytka dodała również wyjątkowy wpis:

Miłość nie zaczęła się tego dnia. Tego dnia po prostu obiecaliśmy sobie, że będziemy ją wybierać każdego dnia…

Swojej radości nie krył także jej mąż, dodając równie poruszający komentarz:

W życiu można zdobyć wiele. Ale są rzeczy, których nie da się wygrać, można jedynie być za nie wdzięcznym.

Jak oceniacie tak przygotowaną ceremonię? Choć za nami dopiero połowa roku, to wydarzenie już teraz pretenduje do miana ślubu roku.

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