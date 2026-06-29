Wimbledon 2024. Kto wyeliminował Magdę Linette w 1. rundzie?

Zacięty mecz Linette na Wimbledonie

Magda Linette zmierzyła się w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu z 19-letnią Mirrą Andriejewą. Rozstawiona z numerem piątym Rosjanka wygrała 7:5, 6:4, choć reprezentantka Polski postawiła jej trudne warunki. Spotkanie wyrównane było pod względem statystyk – Andriejewa zanotowała 23 uderzenia wygrywające przy 22 Polki oraz 23 niewymuszone błędy do 24 Linette.

O losach pierwszej partii zdecydowała końcówka. Przy stanie 5:5 Andriejewa zdołała przełamać serwis 34-letniej poznanianki, a następnie obroniła własne podanie, wygrywając seta. Rosjanka, która niedawno triumfowała we French Open, potwierdziła swoją dobrą formę, zyskując przewagę w kluczowych momentach.

Jak przebiegał decydujący set spotkania?

W drugiej partii Andriejewa zbudowała przewagę, prowadząc 4:2, jednak Linette zdołała odrobić straty i doprowadzić do remisu 4:4. Najbardziej zacięty okazał się dziewiąty gem, w którym rozegrano aż 16 piłek przy podaniu polskiej tenisistki. Linette miała szanse wyjść na prowadzenie, ale po obronie trzech break pointów straciła serwis przy czwartej okazji rywalki.

To przełamanie zdecydowało o końcowym wyniku spotkania. W dziesiątym gemie Rosjanka szybko zdobyła cztery punkty, kończąc mecz i zapewniając sobie awans do kolejnej rundy. Poza Linette, tego samego dnia z Wimbledonem pożegnały się również Magdalena Fręch oraz Maja Chwalińska.