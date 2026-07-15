Tak Mandaryna mówiła o relacji z Michałem Wiśniewskim. Te słowa rzucają nowe światło na powrót pary

Tak Mandaryna mówiła o Michale Wiśniewskim. Zdradziła szczegóły relacji

Związek Mandaryny i Michała Wiśniewskiego wzbudzał ogromne emocje wśród Polaków. Stanowili niezwykle popularną parę w rodzimym show-biznesie, ich ceremonię zaślubin oglądały rzesze telewidzów, a rozpad małżeństwa był szeroko komentowany w prasie. Pomimo że po rozwodzie poszli własnymi drogami, z biegiem lat negatywne emocje opadły, co pozwoliło byłym małżonkom na wypracowanie zgody.

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Relacja Mandaryny z liderem Ich Troje. Szokujące wyznanie gwiazdy

Już w zeszłym roku artystka zasugerowała, że jej kontakty z byłym mężem uległy znacznej poprawie. W udzielonym wywiadzie dla "Super Expressu" szczerze opowiedziała o obecnej relacji z wokalistą Ich Troje. Wtedy mało kto przypuszczał, że jej wypowiedź stanie się zapowiedzią późniejszych wydarzeń.

Odpowiadając na pytanie "Super Expressu" o aktualne kontakty z Michałem Wiśniewskim, Mandaryna mówiła bardzo stanowczo. Zaznaczyła, że udało im się dojść do porozumienia i każde z nich ułożyło sobie życie tak, aby priorytetem było dobro ich bliskich.

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Jesteśmy jak najbardziej ok. Jesteśmy fajni, no to też mamy fajną relację, mamy fajnych partnerów, którzy w tym wszystkim jakoś funkcjonują (...) Mam dorosłe dzieci, które są bardzo mądre, które to wszystko umieją pięknie spajać, więc jest super! - mówiła Mandaryna w 2025 roku "Super Expressowi".

Wokalistka zwracała również uwagę na duże znaczenie Xaviera i Fabienne. To właśnie dorosłe dzieci, jak wyznała, pomagają w budowaniu pozytywnych relacji rodzinnych i ułatwiają wszystkim odnalezienie się w nowej rzeczywistości.

Obecnie słowa Mandaryny sprzed roku nabierają nowego znaczenia. W minionych tygodniach Michał Wiśniewski potwierdził powrót do byłej żony po ponad dwudziestu latach. Ta wiadomość wywołała lawinę komentarzy w mediach i mocno zaskoczyła fanów, którzy nie spodziewali się takiego obrotu spraw.

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