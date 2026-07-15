Napad w Bytomiu. 25-latek zaatakował seniora wracającego z kościoła

Rozbój na terenie Bytomia

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 12 lipca 2026 roku na terenie Bytomia. Dyżurny miejscowej jednostki policji otrzymał zgłoszenie o rozboju, którego ofiarą padł 85-letni mężczyzna. Z ustaleń pracujących nad sprawą funkcjonariuszy wynika, że do wracającego z kościoła seniora podszedł młody napastnik i zażądał od niego gotówki. Gdy starszy człowiek oświadczył, że nie ma przy sobie pieniędzy, sprawca uderzył go, zabrał mu gotówkę i oddalił się w nieznanym kierunku.

Szybkie zatrzymanie podejrzanego 25-latka

Policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy natychmiast po otrzymaniu informacji o zajściu. Kryminalni zbierali niezbędne dane, które pozwoliły im jeszcze tego samego dnia wytypować i namierzyć podejrzewaną osobę. Okazał się nią 25-letni mieszkaniec Bytomia, który został zatrzymany przez mundurowych. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a zebrane dowody pozwoliły na przedstawienie mu prokuratorskiego zarzutu.

Recydywista odpowie przed sądem

W toku prowadzonych czynności okazało się, że 25-latek dopuścił się rozboju w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli recydywy. Na wniosek śledczych bytomski sąd zdecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego za rozbój grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Jednak w przypadku działania w warunkach recydywy orzeczona kara może być wyższa o połowę.

Źródło: Policja.pl