Kim jest Ola Kędra? 19-latka z Podkarpacia wystąpi konkursie Debiutów w Opolu

Ola Kędra śpiewa od dziecka

Ola Kędra rozpoczęła swoją przygodę z muzyką bardzo wcześnie. Miała zaledwie 9 lat, gdy zaczęła uczyć się śpiewu w Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie. Od tamtej pory regularnie rozwija swoje umiejętności i zdobywa doświadczenie na scenie. Jest laureatką wielu konkursów wokalnych – zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Brała też udział w programach telewizyjnych, m.in. "Hit Hit Hurra", "The Voice Kids" oraz "Szansa na Sukces. Eurowizja Junior 2020". Dla tak młodej artystki to imponujący bagaż doświadczeń.

Od talent show do własnych piosenek

Telewizyjne formaty dały jej rozpoznawalność, ale Ola Kędra nie zatrzymała się na śpiewaniu cudzych utworów. Latem 2021 roku wydała swój pierwszy singiel "Złe języki". W tym samym czasie rozpoczęła współpracę z songwriterem Michałem Spiczakiem. Efektem tej współpracy były kolejne niezależnie wydane piosenki: "Jeszcze raz", "Deszcz", "Coś nie tak", "Dzięki" i "Poddaj się". To właśnie w autorskich utworach młoda wokalistka zaczęła najpełniej opowiadać o własnych emocjach, doświadczeniach i spojrzeniu na świat.

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"Jeszcze raz" i "Właściwy czas" pokazały jej wrażliwość

Wśród utworów, które Ola Kędra zgłaszała do konkursu, znalazły się piosenki "Jeszcze raz" oraz "Właściwy czas". Pierwsza z nich miała premierę we wrześniu 2022 roku i powstała pod wpływem tęsknoty za czymś ulotnym – letnim zauroczeniem, zakochaniem i przemijającym latem. Z kolei "Właściwy czas" to utwór dużo bardziej osobisty. Opowiada o tym, że każda chwila w życiu może stać się początkiem czegoś nowego. Każdy moment może być tym właściwym, jeśli tylko znajdzie się w sobie siłę, by zawalczyć o siebie. Ostateczną interpretację swoich piosenek Ola zostawia jednak odbiorcom.

Współpracowała przy wyjątkowych projektach

Ola Kędra była zapraszana do udziału w wielu projektach muzycznych. Występowała m.in. z Orchestra 4Young pod batutą Adama Sztaby w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Wzięła też udział w projekcie GraLiryka Juliusza Kamila, w którym stare polskie wiersze otrzymują nowe życie dzięki nowoczesnym brzmieniom. Jej talent był doceniany także poza sceną konkursową. Ola była stypendystką Marszałka Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia artystyczne oraz laureatką nagrody muzycznej Excellence in Music Award przyznanej przez Fundację Center for Cooperative Phenomena z USA.

Ola Kędra wystąpi 4 czerwca z piosenką "Bój się Boga". Jeśli uda jej się wykorzystać tę szansę, o jej nazwisku może zrobić się głośno znacznie szybciej, niż wielu się spodziewa.

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