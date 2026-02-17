Klaudia Rąba jest parą Mateusza Pawłowskiego w "Tańcu z gwiazdami". Co o niej wiemy?

Kim jest Klaudia Rąba? Wraz z rozpoczęciem nowej edycji "Tańca z gwiazdami" warto dowiedzieć się więcej informacji na temat jej życia. Oto kilka ciekawostek o młodej tancerce.

Klaudia Rąba - wiek, wzrost

Klaudia Rąba urodziła się 10 marca 2000 roku, co oznacza, że w 2026 roku skończy 26 lat. Jej wzrost to około 170 cm, co pomaga jej zarówno w tańcach standardowych, jak i latynoamerykańskich. Od najmłodszych lat była związana z tańcem, który szybko stał się nie tylko jej pasją, ale i drogą zawodową.

Kladuia Rąba - mąż, rodzice, dzieci

Klaudia Rąba należy do osób, które dość wyraźnie oddzielają sferę zawodową od osobistej. Wiadomo jednak, że nie jest zamężna i nie ma dzieci. W wywiadach podkreśla, że obecnie skupia się głównie na rozwoju kariery i realizowaniu kolejnych celów tanecznych. Pochodzi z rodziny, która od początku bardzo ją wspierała w artystycznych ambicjach, jednak szczegóły dotyczące jej rodziców czy rodzeństwa nie są dostępne w mediach.

Kladuia Rąba - "Taniec z gwiazdami"

Kladuia Rąba dała się poznać przede wszystkim dzięki udziałowi w programie "Taniec z gwiazdami". Zadebiutowała w 2024 roku, tańcząc w parze z aktorem Michałem Meyerem. Para odpadła po 3. odcinku, zajmując ostatecznie jedno z niższych miejsc w rywalizacji. W 2026 roku oficjalnie ogłoszono, że wraca do składu tancerzy "Tańca z gwiazdami" i będzie partnerką Mateusza Pawłowskiego, znanego z roli Kacpra w serialu "rodzinka.pl".

Kladuia Rąba - osiągnięcia zawodowe

Kladuia Rąba ma na swoim koncie spore osiągnięcia jako tancerka. To mistrzyni Włoch w tańcach standardowych, finalistka Mistrzostw świata par zawodowych, półfinalistka turnieju w Blackpool Dance Festival, czyli jednego z najbardziej prestiżowych turniejów tańca towarzyskiego na świecie.