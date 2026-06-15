Kim był Gaspi, który zginął w wypadku helikoptera? Miał 23 lata i ponad 3 miliony obserwujących

Nie żyje Gaspi. Miał 23 lata

Gaspi zmarł w wieku zaledwie 23 lat. Zginął w tragicznym wypadku, do którego doszło w niedzielę, 14 czerwca 2026 roku w Rio de Janeiro. Jak podał brazylijski oddział CNN, wydarzyło się to w południowej dzielnicy Recreio dos Bandeirantes, gdzie zderzyły się dwa helikoptery. Maszyny runęły na wypełniony autami parking i stanęły w płomieniach, a wraz z nimi spłonęło około 20 samochodów. Gaspi nie był jedyną znaną osobą, która zginęła w wypadku. Oprócz niego w Brazylii zmarł Oliver Tree, amerykański piosenkarz, znany z takich przebojów jak "Life Goes On" czy "Miss You". To o nim głównie rozpisały się światowe media, ale w krajach latynoskich największym newsem była śmierć Gaspiego. Kim był?

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Kim był Gaspi? Jeden z najpopularniejszych latynoskich influencerów

Gaspi, właściwie Gaspar Prim Díaz, był niezwykle popularnym argentyńskim YouTuberem, komikiem i osobowością internetową. Urodzony w Buenos Aires, zyskał międzynarodową rozpoznawalność w świecie hiszpańskojęzycznych mediów społecznościowych dzięki swojemu bezkompromisowemu, ulicznemu humorowi, prowokacyjnym wywiadom oraz satyrycznym filmom, które gromadziły dziesiątki milionów wyświetleń. Na swoim kanale YouTube zgromadził blisko 3 miliony subskrybentów, stając się jednym z najbardziej charakterystycznych i lubianych twórców młodego pokolenia w Ameryce Południowej. Podobne zasięgi robił na Instagramie. Współpracował z czołowymi influencerami, m.in. brał udział w projektach znanych hiszpańskich streamerów, takich jak Ibai Llanos czy El Rubius. Informacja o jego śmierci była szokiem dla wszystkich fanów.