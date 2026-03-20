Khalid wystąpi w Polsce! Kiedy i gdzie koncert? Data, miejsce, bilety

Khalid w Polsce 2026 - data, miejsce

Fani Khalida w Polsce mają powody do radości! Artysta wystąpi 14 października 2026 roku w warszawskim COS Torwar. Będzie to wyjątkowa okazja, aby usłyszeć na żywo hity twórcy takich przebojów jak "Young Dumb & Broke" czy "Location". Koncert odbędzie się w ramach światowej trasy koncertowej "It's Always Summer Somewhere World Tour", która z pewnością zachwyci publiczność.

Khalid w Polsce 2026 - support

Na scenie wraz z Khalidem pojawi się również gość specjalny – utalentowana Jae Stephens. Jej występ z pewnością urozmaici wieczór i rozgrzeje publiczność przed główną gwiazdą wieczoru.

Khalid w Polsce 2026 - bilety

Limitowana przedsprzedaż dla osób zapisanych do newslettera Alter Art rusza 26 marca o godzinie 12:00. Otwarta sprzedaż biletów rozpocznie się 27 marca o godzinie 10:00.

Khalid - kim jest?

Khalid podbił branżę muzyczną już przy wydaniu swojego pierwszego singla "Location". Piosenka, która ukazała się, gdy artysta kończył szkołę średnią, szybko zdobyła ogromną popularność, a jego debiutancka płyta "American Teen" (2017) zdobyła czterokrotną platynę. Drugi album, wydany w 2019 roku "Free Spirit", zadebiutował na 1. miejscu sprzedaży w USA. W tym samym roku Khalid został uznany przez magazyn Time za jedną z najbardziej wpływowych osób na świecie. Do dziś zgromadził ponad 35 miliardów globalnych streamów, był nominowany do siedmiu nagród Grammy i zdobył m.in. 6 Billboard Music Awards, 4 American Music Awards, 2 iHeartRadio Music Awards oraz 1 MTV Video Music Award. Współpracował z największymi gwiazdami muzyki, wliczając Halsey, Benny Blanco, Alicię Keys, Billie Eilish, Major Lazer, Marshmello czy Eda Sheerana. Jego trzeci album "Sincere" (2024), pokazał rozwój artysty zarówno muzycznie, jak i osobowościowo, eksplorując uniwersalne emocje związane z dorastaniem. W ubiegłym roku Khalid zaprezentował najnowszy album "After The Sun Goes Down" z hitowymi singlami "In Plain Sight" oraz "Nah". W listopadzie osiągnął kolejny sukces z utworem "Nobody (Make Me Feel)", nagranym z Oskarem Med K. W lutym 2026 roku Khalid wydał utwór "Save My Love", będący współpracą z Kygo i Griffynem.