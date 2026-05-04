Córka Anny Głogowskiej i Piotra Gąsowskiego pisze maturę. Tancerka dała jej tradycyjnego kopniaka. Zobaczcie!

Piotr Gąsowski i Anna Głogowska wspierają córkę w trakcie matury

Gąsowski i Głogowska zakończyli swój romantyczny związek w 2016 roku, jednak wciąż łączy ich znakomita relacja ze względu na dobro wspólnego dziecka. Byli uczestnicy programu "Taniec z Gwiazdami", którzy poznali się na parkiecie dwadzieścia jeden lat temu, rozstali się w całkowitej zgodzie. Zawsze stawiali Julię na pierwszym miejscu, dlatego w tak przełomowym momencie, jakim jest egzamin dojrzałości, dumni rodzice wspólnie trzymają za nią kciuki.

Maturzystka stale otrzymuje ogromne wsparcie od obojga rodziców. Prezenter telewizyjny wielokrotnie zaznaczał w rozmowach z dziennikarzami, że rozpiera go ojcowska duma, a mimo natłoku obowiązków zawodowych zawsze aktywnie uczestniczy w życiu nastolatki. Z kolei Głogowska na bieżąco organizuje codzienność dziewczyny, pomagając jej zarówno w intensywnej nauce, jak i spędzając z nią wolny czas. Kilka miesięcy temu mama i córka wspólnie wybierały kreację na studniówkę, a dumna tancerka osobiście podziwiała latorośl wykonującą tradycyjnego poloneza w czasie balu.

Anna Głogowska kibicuje córce. Zareagował też Piotr Gąsowski

Czwarty maja stanowi w tym roku oficjalne rozpoczęcie wyjątkowo nerwowego okresu dla uczniów ostatnich klas szkół średnich. Słoneczna i sprzyjająca wypoczynkowi pogoda zeszła na dalszy plan w obliczu stresujących egzaminów maturalnych.

POWODZENIA #matura2026 Dzień pierwszy - Język polski. Jak to dobrze, że nasz Bartuś podwozi Julkę do szkoły... Bo ja się nawet nie martwię o nasze dzieci - one sobie poradzą! Ja tu teraz najmocniej ściskam RODZICÓW!!! DAMY RADĘ! Ha? - napisała Anna Głogowska na swoim instagramowym koncie.

Gwiazda uzupełniła swój wpis w mediach społecznościowych o pamiątkową fotografię oraz krótkie materiały wideo z maturzystką w roli głównej. Przed wyjściem na salę egzamin nie zabrakło również tradycyjnego kopniaka na szczęście dla córki.

Juleczko, całą rodzinką trzymamy kciuki - skomentowała Magda Steczkowska.

W sekcji komentarzy głos zabrała również Hanna Śleszyńska. Była partnerka Piotra Gąsowskiego, z którym doczekała się syna Jakuba, skierowała słowa wsparcia prosto do młodej kobiety oraz jej zestresowanej matki.

Dadzą radę. Anusia, obie z mamą trzymamy kciuki. Ja też się denerwuję - napisała Śleszyńska w sekcji komentarzy.

Do internetowej dyskusji dołączył finalnie i ojciec zdającej maturę nastolatki.

A ja nie tylko trzymam kciuki… Ja od rana… ech, szkoda gadać! Julcia! Połamania! - odezwał się Piotr Gąsowski na Instagramie.

