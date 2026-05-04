Jakub Łoza nie żyje. Aktor i sportowiec zaledwie 2 tygodnie przed śmiercią wspomniał o leczeniu!

Nie żyje aktor Jakub Łoza. Miał 41 lat

Aktor, trener oraz kulturysta Jakub Łoza nie żyje. 41-latek jeszcze całkiem niedawno walczył z chorobą i publikował poruszające słowa. Zgon nastąpił w nocy z 2 na 3 maja. O tragedii poinformowali najbliżsi. Rodzina podała, że mężczyzna zmarł około trzeciej nad ranem.

Z ogromnym smutkiem informujemy, że Jakub odszedł dnia 3 maja o godzinie 3:00 nad ranem. Dziękujemy wszystkim za wsparcie, obecność i każde dobre słowo w tym trudnym czasie. Informacje dotyczące ceremonii pogrzebowej zostaną podane w najbliższym czasie na tej stronie. Z wyrazami szacunku Rodzina Jakuba - czytamy na facebookowym profilu Łozy.

Choć dokładna przyczyna odejścia aktora nie padła, zwraca się uwagę na jego problemy zdrowotne. Od jakiegoś czasu Jakub Łoza zmagał się bowiem z chorobą i poddawał się leczeniu - tak wynikało z jednego z ostatnich wpisów, jakie opublikował na Facebooku.

Ostatni wpis Jakuba Łozy łamie serce

Dwa tygodnie przed tragedią w mediach społecznościowych aktora pojawił się wpis, który mógł wzbudzić niepokój. 41-latek napisał w nim, że mimo ciężkiego czasu zdołał odnaleźć spokój. Otwarcie przyznał się do trwającego leczenia, dodając, że swoje sprawy powierzył Bogu. Te słowa nabierają dzisiaj szczególnego znaczenia.

Dziś jestem w trakcie leczenia. To realny etap, przez który przechodzę. I nigdy nie pytałem: dlaczego ja?. Zawsze mówiłem: Jezu, ufam Tobie. Jeśli taka jest droga, przyjmuję ją. I wiesz co? Nigdy nie byłem spokojniejszy niż teraz. Dzisiaj wiem jedno. Albo ufasz… albo próbujesz wszystko kontrolować i się gubisz. Nie da się jednego i drugiego. Jestem gotowy na każdą drogę. Nie dlatego, że się poddaję. Tylko dlatego, że ufam.

Otoczenie Łozy wskazuje, że nie było żadnych oznak, iż najgorsze nadejdzie tak prędko. Jeszcze niedawno aktor pozostawał w znakomitej formie. W rozmowie z dziennikiem Fakt stratę skomentowała Ewa Rączy z reprezentującej go agencji Skene.

Śmierć Jakuba Łozy jest dla mnie absolutnym szokiem, wiadomością, która spadła jak grom z jasnego nieba. Jeszcze niedawno widywaliśmy się przy okazji pracy. Był aktywny, świetnie wyglądał, sprawiał wrażenie człowieka w pełni sił. Nic nie zapowiadało tragedii. Nie miałam żadnych informacji ani od niego, ani od jego bliskich, że zmaga się z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi. Miał jasno wytyczony kierunek, był pracowity, zdyscyplinowany i bardzo konsekwentny. Z otwartością przyjmował sugestie, potrafił się zmieniać i rozwijać (...). Radził sobie świetnie przed kamerą, miał naturalność i lekkość w kontakcie z ludźmi. Był człowiekiem młodym, pełnym energii, zaangażowanym i uzdolnionym, a przy tym serdecznym i ciepłym.

Pogrzeb Jakuba Łozy. Kiedy odbędzie się ostatnie pożegnanie?

Podano już termin ceremonii żałobnej 41-latka. Ostatnie pożegnanie zaplanowano na 7 maja w Rzeszowie. Mężczyzna spocznie na tamtejszym cmentarzu Wilkowyja.

