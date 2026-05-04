Gwiazda portali dla dorosłych przerwała finał MŚ! Chciała się rozebrać na arenie

Incydent podczas finału MŚ w snookerze. Sasha Swan w akcji

Finał MŚ w snookerze został przerwany przez intruzkę znaną z portali dla dorosłych.

Sasha Swan wtargnęła na arenę w Crucible Theatre podczas finału Shaun Murphy - Wu Yize.

Modelka chciała rozebrać się przy stole, ale została powstrzymana przez sędziego i ochronę.

Do niecodziennego incydentu doszło na początku finałowej rywalizacji, w której biorą udział Anglik Shaun Murphy i Chińczyk Wu Yize. W pewnym momencie barierki przeskoczyła Sasha Swan. Kobieta wznosiła okrzyki przeciwko opłatom abonamentowym w Wielkiej Brytanii. Zanim jednak dobiegła do stołu, zareagował sędzia Rob Spencer (były policjant) i ochrona. Stacja BBC, która transmitowała mecz, nie wyemitowała tego fragmentu, a komentator przeprosił za zamieszanie.

Sasha Swan chciała rozebrać się w Crucible Theatre

Jak się okazało, cel wtargnięcia był zupełnie inny. Kobieta opisała wszystko w sieci. Okazało się, że chciała się rozebrać na oczach widzów!

"Nie udało mi się ich wyjąć, bo szybko mnie wyrzucili" - napisała Sasha wprost o swoim biuście.

Sasha Swan określa się mianem "twojej ulubionej szalonej Brytyjki" i tworzy treści dla dorosłych w internecie. Prawdopodobnie chciała zyskać rozgłos i przyciągnąć uwagę do swoich profili. Dodała też, że żałuje nieobecności Ronnie'ego O'Sullivana, z którym miała okazję zrobić sobie wcześniej zdjęcie.

Mimo udaremnienia akcji, o incydencie podczas finału mówi się naprawdę dużo. Jeśli chodzi o kwestie sportowe, to po dwóch sesjach Wu Yize wygrywa z Shaunem Murphym 10-7. Walka toczy się do 18 wygranych partii, a ostatnia, czwarta sesja finału rozpocznie się w poniedziałek (4 maja) o 20:00 polskiego czasu.