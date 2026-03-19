Reprezentant Mołdawii na Eurowizji 2026 ocenił Alicję Szemplińską! Co sądzi o piosence Polski?

Eurowizji 2026 - Satoshi z Mołdawii przesłuchał "Pray"

Satoshi ostatnio przyjechał do Warszawy w ramach promocji przed Konkursem Piosenki Eurowizji. Reprezentant Mołdawii, który uważany jest za jednego z czarnych koni tegorocznego wydarzenia, miał okazję rozmawiać z dziennikarzem ESKI. To była idealna okazja, aby zapytać go, co sądzi o kandydaturze artystki, która wygrała polskie preselekcje. Nasz kraj na konkursie w Wiedniu będzie reprezentować Alicja Szemplińska z piosenką "Pray". To zupełnie inny typ utworu niż "Viva, Moldova!" Satoshiego. Czy mimo tego kandydatura naszego kraju przypadła mu do gustu? Satoshi ocenił "Pray" i Alicję w rozmowie z Adrianem Rybakiem.

ESKA - WYWIAD Z REPREZENTANTEM MOŁDAWII EUROWIZJA 2026

Eurowizji 2026 - Satoshi ocenił Alicję Szemplińską

"Znam ją. Rozmawialiśmy już na Instagramie" - powiedział Satoshi zapytany o Alicję Szemplińską. Dodał, że podoba mu się jej piosenka na Eurowizję. Docenił przede wszystkim jej umiejętności wokalne i interpretacyjne.

Myślę, że to bardzo dobrze napisana piosenka. Bardzo, bardzo dobrze zaśpiewana, pod względem wokalnym. Jest bardzo dobrą piosenkarką. Dała radę. Czuje to. Myślę, że można jej uwierzyć. Teksty, wszystko, co przekazuje. Myślę, że jest bardzo dobrą artystką. Będziecie mieli dobrego reprezentanta na Eurowizji. Może to nie jest gatunek muzyki dla każdego. Może nie każdy lubi gospel, soul, takie rzeczy, ale nie można powiedzieć, że nie ma tam jakości - powiedział Satoshi z Mołdawii w rozmowie z ESKĄ.

Eurowizja 2026 - kim jest Satoshi?

Satoshi to piosenkarz, autor tekstów i raper pochodzący z miasta Kaguł w południowo-zachodniej Mołdawii. Początkowo rozwijał swoją pasję do muzyki, samodzielnie ucząc się gry na perkusji. Swój projekt artystyczny Satoshi rozpoczął w 2019 roku i od tego czasu wydał trzy albumy oraz wiele przebojowych singli. Popularność jego muzyki sprawiła, że mógł koncertować w Mołdawii, Rumunii i poza ich granicami, a swój pierwszy koncert w Londynie zagrał w 2024 roku. Na Eurowizji 2026 Satoshi wystąpi z piosenką "Viva, Moldova!".