Gamou Fall i Hanna Żudziewicz w finale "Tańca z Gwiazdami". Skąpy strój tancerki wywołał poruszenie

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz w finale "Tańca z Gwiazdami"

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz zapewnili sobie miejsce w finale wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami", gdzie zmierzą się z trzema duetami.

Podczas półfinałowego występu Hanna Żudziewicz wystąpiła w odważnej kreacji, która mocno eksponowała jej sylwetkę.

Były zawodnik FAME MMA oraz utytułowana tancerka wyrastają na faworytów do triumfu w programie, zgarniając wysokie noty od jury i publiczności.

Duet w wielkim stylu wywalczył awans do decydującego starcia o Kryształową Kulę. W finałowym odcinku na parkiecie pojawią się łącznie cztery pary. Oprócz wspomnianej dwójki, o zwycięstwo powalczą między innymi Sebastian Fabijański i Julia Suryś oraz Magdalena Boczarska tańcząca z Jackiem Jeschke, który prywatnie jest mężem Żudziewicz. Kibice sportów walki mocno wspierają byłego gwiazdora federacji FAME MMA. Jego partnerka to prawdziwa weteranka programu "Taniec z Gwiazdami". Hanna Żudziewicz brała w nim udział już jedenaście razy, dwukrotnie sięgając po główne trofeum. W przeszłości trenowała między innymi pięściarzy: Marcina Najmana oraz Izu Ugonoha. Tancerka jest znana też z eksponowania swoich długich nóg podczas telewizyjnych występów.

Odważny strój Hanny Żudziewicz w Polsacie. Wcześniej rywalizowała z Natsu

Podczas półfinałowej rywalizacji partnerka Gamou Falla postawiła na niezwykle skąpy ubiór. Tancerka zaprezentowała kreację, która odkrywała nie tylko jej nogi, ale również wyższe partie ciała. We wcześniejszych etapach bieżącej edycji "Tańca z Gwiazdami" podobnie odważnymi strojami mogła pochwalić się Natsu. Gwiazda internetu i freak fightów przyciągała wzrok, jednak jej braki w technice tanecznej ostatecznie doprowadziły do eliminacji z programu. Hanna Żudziewicz, jako profesjonalistka, nie musi martwić się o takie problemy na parkiecie. Sam Gamou Fall również świetnie odnajduje się w tanecznych układach, co regularnie znajduje odzwierciedlenie w punktacji sędziów i głosach telewidzów.

