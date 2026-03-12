The Pussycat Dolls w Polsce 2026 - data, miejsce, bilety. To ich pierwsze show w naszym kraju!

To ogłoszenie z pewnością ucieszy niejednego fana i fankę, którzy w latach 2000 tańczyli w swoich pokojach do największych hitów The Pussycat Dolls i z zapartym tchem oglądali wszystkie ich teledyski. Grupa, w której rolę liderki pełniła Nicole Scherzinger, miała swego czasu u stóp cały świat. Niemalże każda z piosenek, którą wydały, okazywała się globalnym hitem. Teraz - ikony 2000 - są gotowe na powrót. Legendarny girlsband wyrusza w światową, pierwszą od ponad 15 lat trasę koncertową, w ramach której wystąpi również w Polsce.

Powrót The Pussycat Dolls 2026

Wszystko zaczęło się od serii tajemniczych wskazówek i wiadomości w mediach społecznościowych. Na oficjalnym koncie The Pussycat Dolls pojawiła się grafika przedstawiająca różowe serce z napisem "PCD Forever", stanowiącym nawiązanie do ich debiutanckiego albumu "PCD" wydanego w 2005 roku. Na tę okazję uruchomiono również zupełnie nową stronę internetową: pcdforever.com, umożliwiającą zapisanie się do newslettera.

The Pussycat w Polsce 2026

To już oficjalne! The Pussycat Dolls wystąpią w Polsce. Po miesiącach spekulacji supergrupa ogłasza powrót na światowe sceny z wielką trasą koncertową "PCD FOREVER". To wyjątkowe wydarzenie uświetni 20-lecie ich debiutanckiego, kultowego albumu "PCD", a polscy fani będą mieli okazję usłyszeć największe hity grupy na żywo już 16 września 2026 roku w warszawskim COS Torwar.

The Pussycat Dolls w Polsce 2026 - bilety

Aby nie przegapić powrotu Nicole Scherzinger i pozostałych członkiń zespołu, warto zapoznać się z harmonogramem biletowym:

przedsprzedaż na stronie artysty: środa, 18 marca o godz. 9:00

przedsprzedaż Mastercard: środa, 18 marca o godz. 9:00

przedsprzedaż Ticketmaster: czwartek, 19 marca o godz. 10:00

przedsprzedaż Spotify: czwartek, 19 marca o godz. 12:00

sprzedaż ogólna: piątek, 20 marca o godz. 10:00 na www.LiveNation.pl