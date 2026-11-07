Katarzyna Żak przeszła ogromną metamorfozę. Tak serialowa Solejukowa wyglądała 20 lat temu

Katarzyna Żak na początku kariery. Co robiła przed „Ranczem”?

Katarzyna Żak przyszła na świat 19 października 1963 roku w Toruniu i w tym samym mieście ukończyła V Liceum Ogólnokształcące. Dyplom na Wydziale Lalkarskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu zdobyła w 1986 roku. Bezpośrednio po studiach, w latach 1986–1995, przez dziewięć lat pracowała w zespole wrocławskiego Teatru Współczesnego. W 1995 roku zdecydowała się na przeprowadzkę do Warszawy, gdzie zasiliła szeregi stołecznego Teatru Rampa.

Kinowy debiut aktorki przypadł na 1990 rok, kiedy to zagrała w wyreżyserowanym przez Bogusława Lindę filmie „Seszele”. W kolejnych latach widzowie mogli ją oglądać między innymi w obrazach „Obcy musi fruwać” oraz „Komornik”. Przełomem, który dał jej ogólnopolską rozpoznawalność, okazało się zastąpienie Agnieszki Pilaszewskiej w roli Aliny Krawczyk w hitowym serialu komediowym „Miodowe lata”.

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Katarzyna Żak jako Solejukowa w serialu „Ranczo”

W 2006 roku aktorka weszła w skład obsady serialu „Ranczo”. Zagrała tam Kazimierę Solejukową, czyli bardzo zaniedbaną i biedną matkę wielodzietnej rodziny z miejscowości Wilkowyje. Choć scenariusz bardzo precyzyjnie określał tę bohaterkę, artystka otwarcie przyznaje, że wzbogaciła tę kreację o własne pomysły. Ewolucja tej postaci na przestrzeni wszystkich sezonów udowodniła, że wyjście z dawnych nawyków wymaga ogromnej konsekwencji.

Z czasem bohaterka przestała ograniczać się wyłącznie do wychowywania dzieci. Kobieta zdała egzamin maturalny, ukończyła studia i otworzyła własne przedsiębiorstwo produkujące głównie pierogi. Wykreowanie Kazi kosztowało Katarzynę Żak mnóstwo wysiłku, co wynikało również z niezwykle obciążającej charakteryzacji. Mimo tych trudności Kazimiera Solejuk zapisała się w historii polskiej telewizji jako jedna z najbardziej inspirujących kreacji kobiecych. Wiele widzek otwarcie deklarowało, że losy tej bohaterki pchnęły je do walki o własne marzenia i pomogły zmienić dotychczasowe życie.

W jakich produkcjach gra Katarzyna Żak po zakończeniu „Rancza”?

Zakończenie emisji „Rancza” w 2016 roku nie spowolniło telewizyjnej kariery aktorki, która systematycznie przyjmowała kolejne propozycje zawodowe. Nieprzerwanie od 2009 roku wciela się w postać Haliny Dębkowej na planie serialu „Na Wspólnej”. Na swoim koncie ma także występy w tak popularnych produkcjach jak „Ojciec Mateusz”, „M jak miłość”, „Osiecka” oraz „BrzydUla 2”.

Jednocześnie gwiazda poświęciła się muzyce, rejestrując płyty z utworami poetyckimi i piosenką aktorską. Jej dyskografię zasilił wydany w 2016 roku krążek „Bardzo przyjemnie jest żyć” oraz album „Miłosna Osiecka” z 2019 roku, na którym znalazły się jej własne interpretacje tekstów Agnieszki Osieckiej. Artystka cały czas regularnie występuje także w teatrze. Po zakończonej w 2009 roku czternastoletniej współpracy z Teatrem Rampa, pojawiała się na deskach innych stołecznych scen, w tym Romy, Syreny, Capitolu, Komedii i Och-Teatru.

W 2026 roku widzowie zobaczą kolejny, ostatni już sezon serialu „Ranczo”, w którym Katarzyna Żak ponownie zagra postać Katarzyny Solejukowej.

Katarzyna Żak i Cezary Żak prywatnie. Jak wygląda życie rodzinne aktorki?

W życiu prywatnym artystka już na studiach aktorskich we Wrocławiu związała się z Cezarym Żakiem, za którego wyszła za mąż 24 sierpnia 1985 roku. Zanim stanęli na ślubnym kobiercu, narzeczeni wyjechali na miesiąc do Francji i pracowali fizycznie przy remoncie łazienek oraz pokoi, aby zarobić na wesele. Para wychowała dwie dorosłe już córki, urodzoną w 1988 roku Aleksandrę oraz młodszą o sześć lat Zuzannę. Aktorka jest również babcią dwojga wnucząt i wielokrotnie podkreśla, że ta rola oraz obecność dzieci mają w jej życiu ogromne znaczenie.

Małżeństwo Żaków od lat mieszka w podwarszawskim Sulejówku, ale posiada także własny dom na Mazurach. Poza pracą na scenie gwiazda mocno wspiera edukację najmłodszych i promuje czytelnictwo. Działa oficjalnie jako ambasadorka programu „Czytam sobie” oraz znanej kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.